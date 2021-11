Il nuovo anno lo possiamo inaugurare organizzando un bellissimo viaggio in una delle città più belle secondo le guide degli esperti. Ma non dobbiamo per forza aspettare il 2022, perché alcune mete possono essere visitate anche in un solo weekend. E queste città sono state scelte come migliori mete da visitare secondo le guide turistiche. Tra queste abbiamo anche una città italiana, non è al primo posto, ma se è inserita nella lista delle città da visitare in tutto il Mondo, un motivo ci sarà sicuramente.

La guida degli esperti

A fare la lista è stata la casa editrice australiana Lonely Planet. All’interno della guida delle città possiamo trovare anche quella dei Paesi assolutamente da visitare nel 2022. Qui possiamo scoprire tutte le 10 mete da sogno che gli esperti raccomandano di vedere. Questa guida è molto famosa e ogni anno realizza delle nuove liste di città, Paesi o regioni da visitare.

Queste città sono state scelte come migliori mete da visitare secondo le guide turistiche

Entriamo subito allora nel vivo del nostro tour nel Mondo. Al primo posto troviamo Auckland, città che si trova al Nord della Nuova Zelanda. La sua area metropolitana è la più grande e popolosa del Paese, e il suo porto è il più importante dello Stato. Qui sarà possibile visitare la città, ma anche i suoi 53 vulcani, alcuni sotto forma di laghi, altri di isole e altri ancora di lagune, e le isole Auckland inserite nel 1998 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Poi abbiamo Taipei, la moderna capitale di Taiwan, che è ricca di centri commerciali, templi tradizionali, sontuosi palazzi e mercati notturni. Sensazionale da visitare è il grattacielo Taipei 101, simbolo della città. Al terzo posto abbiamo Friburgo, in Svizzera, una delle città più giovani, rilassanti e sostenibili del Paese. Facilmente raggiungibile sia in macchina, in treno o in aereo.

La lista continua con Atlanta e la sua scena artistica, e con Lagos, metropoli nigeriana. Poi Nicosia a Cipro, che rappresenta uno dei centri economici e finanziari più importanti del Mediterraneo orientale. Poi abbiamo ancora Dublino con i suoi tipici pub e le piazze georgiane, città perfetta da visitare nel weekend. Più complessa da vedere è invece Mérida, che si trova in Messico, ma molto bella per le sue rovine maya e gli edifici colorati.

La città italiana che entra nella top è Firenze. Una delle città d’arte più straordinarie d’Italia che sta vivendo un secondo Rinascimento. Ed ecco 3 magnifici hotel a Firenze dove pernottare secondo le classifiche. Infine abbiamo la città di Gyeongju, in Corea del Sud, con le sue reliquie buddhiste e i laghetti di loto.