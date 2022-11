A Natale ecco cosa regalare a un uomo o un fidanzato che ha tutto

Il Natale si avvicina e siamo tutti già disperati all’idea di dover pensare ai regali da fare. Tante persone si aspettano un pensierino, ognuna con un suo carattere e un suo gusto particolare. E non c’è niente di più difficile di trovare il regalo perfetto per un uomo che ha già tutto. Come possiamo stupirlo? Che sia nostro padre o il nostro fidanzato, esistono alcune idee originali che potrebbero servire al nostro scopo. Per i bambini è più facile: di solito ci basta organizzare qualche attività ricreativa all’aperto e sono contenti. È più difficile accontentare i papà!

Cosa regalare ad una persona speciale

Oggi possiamo dire che gli smartphone siano il prolungamento dei nostri arti. Ed in effetti è proprio così. Chiunque, anche i più anziani, possiedono uno smartphone. L’unico difetto di questi device, però, è che i nostri ricordi spesso finiscono per andare persi, quando cambiamo telefono o dobbiamo ripristinarlo per svariate ragioni. Perciò, un’idea perfetta soprattutto per gli “users” più attempati potrebbe essere una stampante fotografica portatile per smartphone. In questo modo, la persona che la riceverà potrà vedere su carta le sue foto preferite, grazie alla stampa istantanea. Questi oggetti costano sui 150 euro, ma potremmo approfittare del Black Friday per acquistarne una ad un prezzo competitivo, o provare a vedere se ne troviamo una usata. Insomma, potrebbe essere l’idea perfetta per un uomo che si regala già tutto da solo.

Cosa farsi regalare a Natale

Il regalo migliore sarebbe un po’ di fortuna e amore per alcuni segni zodiacali sfortunati. Purtroppo però non si possono comprare. Se il destinatario del regalo è un vero amante del caffè, ma non è mai a casa, potremmo regalargli una macchina del caffè portatile. Il funzionamento è molto semplice, tutto manuale. Contiene due serbatoi, uno per la capsula del caffè e uno per l’acqua. In effetti questo è un ottimo regalo da fare anche a sé stessi. Il prezzo di questo prodotto ingegnoso si aggira intorno ai 60-70 euro, ma crediamo che meriti davvero la spesa per stupire i veri amanti del caffè espresso.

Cosa regalare a Natale con poco

Un’idea più semplice, ma altrettanto originale, consiste nel regalare cioccolatini personalizzati. Oggigiorno non esiste nulla che non possa essere personalizzato. E non c’è idea più dolce e golosa di una bella confezione di cioccolatini personalizzati con nomi e scritte a nostra scelta. Online possiamo trovare diversi siti che realizzano questo tipo di prodotti, anche dei marchi più famosi. Il prezzo varia molto a seconda del marchio e della quantità di cioccolatini che desideriamo personalizzare. Quel che è certo è che un regalo così non se lo aspetta nessuno.

Cosa donare ai suoceri

L’ultima idea che suggeriamo ci riporta al budget iniziale di 150-200 euro. Parliamo della spillatrice casalinga. Un’idea sicuramente apprezzata dagli amanti della birra. A questo prezzo bisogna aggiungere però una confezione di 10 cartucce di Co2 (circa 20 euro) e almeno un fusto di birra da 5 litri (circa 15 euro). Non occupa troppo spazio ed è perfetta soprattutto per chi ha una tavernetta o una cucina moderna a cui manca un tocco di classe. A Natale ecco cosa regalare a mariti e fidanzati esigenti. Siamo certi che non resteranno delusi!