Il trend di Borsa della nuova ottava dipenderà anche dai dati di martedì 5 e da queste dichiarazioni di giovedì alle 13.30

Dopo la chiusura di venerdì, i mercati sono ad un punto decisivo dopo i recenti rialzi. Ma dove saranno diretti da ora in poi? Oltre ai livelli sui grafici da monitorare, si aggiungono anche i market movers della prossima settimana. Al riguardo, il trend di Borsa della nuova ottava dipenderà dagli indici dei direttori degli acquisti di martedì e dalla BCE, giovedì.

L’avvio della nuova ottava

I listini cinesi resteranno chiusi lunedì e martedì per festività. In Europa si segnalano i dati tedeschi (ore 8.00) sulle esportazioni, il saldo della bilancia commerciale e il conto corrente tedesco non destagionalizzato. Tra le 10.30 e le 11.00 Bruxelles pubblicherà l’IPP mensile (febbraio), quello dei prezzi alla produzione (febbraio) e l’indice Sendix della fiducia degli investitori (aprile). Alle 12.00, infine, segnaliamo la riunione dell’Eurogruppo.

Gli eventi chiave in calendario di martedì

All’alba, la Reserve Bank of Australia comunicherà le decisioni sul tasso d’interesse e quelle relative alle politiche monetarie. In Europa occhio agli indici dei direttori degli acquisti del settore terziario e manifatturiero in Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito ed Eurozona.

Inoltre, tra le 9.45 e le 10 arriverà l’indice PMI Composite di marzo in Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Ancora, alle 10.00 arriverà il dato sul deficit pubblico italiano del 4° trimestre.

Negli USA segnaliamo (tra le 15.45 e le 16.00) l’indice Markit PMI composito, quello dei servizi, l’indice ISM dei nuovi ordini manifatturieri e non (tutti riferiti a marzo).

Market movers del 6 aprile

Alle 8.00 conosceremo il dato sugli ordini alle fabbriche tedesche (febbraio) e l’indice PMI sul settore edile IHS Markit (marzo). Alle 10.30 Londra pubblicherà l’indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni (marzo). Poi, alle 11.00, infine, Bruxelles renderà noti gli indici IPP e dei prezzi alla produzione relativi a febbraio.

Il trend di Borsa della nuova ottava dipenderà anche dai dati di martedì 5 e da queste dichiarazioni di giovedì alle 13.30

Alle 8.00 arriverà da Londra l’indice Halifax dei prezzi delle case su base annuale e mensile (marzo), mentre da Berlino quello sulla produzione industriale di febbraio.

Durante la mattinata ci saranno poi emissioni obbligazionarie in Spagna e Francia con bond in scadenza a 10 anni. Infine alle 11.00 arriverà il dato sulle vendite al dettaglio dell’Eurozona e riferito a febbraio. Tuttavia, l’evento chiave di giornata saranno le dichiarazioni sulla politica monetaria della BCE alle 13.30.

Negli States, infine, occhio alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (14.30).

L’ultima seduta di Borsa

Venerdì sarà nel complesso una giornata scarna di dati clou. Segnaliamo il dato sulla produzione industriale spagnola di febbraio alle 9.00 e alle 10.00 il dato sulle vendite al dettaglio italiane (annuale e mensile, febbraio).

Approfondimento

