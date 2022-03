L’Italia è piena di meraviglie. Il nostro Paese ha praticamente tutte le varietà di esperienze a contatto con la natura che si possa desiderare di fare. In Italia abbiamo tra i mari più limpidi e cristallini del Mondo, godiamo delle montagne più imponenti e affascinanti che il pianeta possa offrire. Non solo l’Italia è un paese ricchissimo d’arte, ogni città, ogni borgo, ogni strada hanno una storia da raccontare.

Il Mondo invidia questa caratteristica della nostra Italia, e non è un caso se moltissime persone, da tutti i posti del globo, vengono in Italia per turismo e poi ci si fermano tutta la vita. I posti magici e bellissimi sono così tanti che è praticamente impossibile conoscerli tutti.

Oggi proponiamo la riscoperta di questo luogo magico sembra uscito dai film di Hollywood che si trova proprio in centro Italia. Questo posto è veramente perfetto per una gita fuori porta primaverile. Offre panorami mozzafiato, tanta storia e una gastronomia davvero impareggiabile.

Un posto magico

Parliamo della Val d’Orcia. Si tratta di una vasta area di campagna, situata in provincia di Siena in Toscana, al confine con l’Umbria. Il fiume Orcia attraversa questa magica area con i suoi paesaggi usciti da un fumetto e i suoi borghi pieni di storia. Si possono fare e vedere moltissime cose in Val d’Orcia se, però, abbiamo solo una giornata o un weekend ci sono delle attrazioni davvero imperdibili. Sicuramente il primo posto da visitare è la cittadina di Pienza. Definita come la città ideale del Rinascimento. Il perché è chiaro quando entriamo in Piazza Pio II caratterizzata da edifici estremamente curati e davvero solenni e armoniosi. La cittadina è un vero gioiello con poco da invidiare alle grandi città della Toscana.

Questo luogo magico sembra uscito dai film di Hollywood, è perfetto per un weekend o una gita fuori all’insegna del mangiar bene e si trova proprio in Centro Italia

Si devono citare, poi, Castiglione d’Orcia e Rocca d’Orcia, da questa Rocca, sulla quale si può salire fino in cima, si gode di una vista davvero bellissima. Uno degli scorci più famosi della Val d’Orcia nel mondo probabilmente è costituito dalla Cappella di Vitaleta, da non perdere. Da non farsi scappare altri due borghi davvero suggestivi, stiamo parlando di San Quirico D’Orcia e Bagno Vignoni. Se, poi, si vuole fare un salto nei film americani, possiamo trovare la casa di Massimo Decimo Meridio proprio fuori a San Quirico D’Orcia. Mentre per raggiungere i campi elisi basterà far tappa a Pieve di Corsignano proprio a Pienza, vicino alla chiesta di Santi Vito e Modesto.

Questi sono solo alcuni dei luoghi magici e suggestivi di questo incredibile luogo d’Italia. L’ultimo consiglio che si ritiene di dare è assolutamente quello di provare la cucina di questo luogo. Abbiamo il Vino della Val d’Orcia, le chiocciole, il panforte. Abbiamo taglieri di salumi davvero imperdibili con i prodotti della Cinta Senese accompagnati dal Pecorino di Pienza, iconico. Infine, assolutamente da provare i Pici fatti a mano e la carne di Chianina di questi luoghi.