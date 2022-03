I ceci sono uno dei legumi più noti della nostra cucina. Ricchi di proteine vegetali, fibre, vitamine e di acidi grassi omega-3, sono un vero e proprio toccasana per la salute.

Specialmente in autunno e in inverno, si prestano benissimo alla preparazione di zuppe, creme e vellutate calde. Sono però buoni anche accompagnati alla pasta. Quindi, non solo zuppe e vellutate, ecco come cucinare un cremoso primo piatto con i ceci.

La ricetta è molto semplice ed è tipica della zona del napoletano, dove questa pietanza è maggiormente cucinata e apprezzata. Nel nostro caso, useremo la pasta mista, ma ne andrà bene qualunque altro formato corto, come i tubetti o le ruote.

Ingredienti 4 persone

160 g di pasta mista;

250 g di ceci secchi (350 g di ceci in scatola);

2 spicchi d’aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

prezzemolo;

peperoncino (facoltativo).

Non solo zuppe e vellutate, ecco come cucinare un cremoso primo piatto con i ceci proprio come fanno a Napoli

Dopo averli sciacquati accuratamente, mettere i ceci secchi in ammollo in acqua a temperatura ambiente per una notte intera. Questo passaggio deve essere saltato se si usano i ceci in scatola.

Sbucciare gli spicchi di aglio. In una pentola, schiacciarli e metterli a cuocere assieme ad un filo d’olio. Attendere non più di un minuto e aggiungere i ceci. Farli rosolare per un altro minuto di tempo a fiamma vivace e continuare a mescolare. Tritare il prezzemolo e usarlo per insaporirli.

A questo punto, i passaggi da fare differiscono a seconda dei ceci utilizzati:

chi ha usato i ceci secchi deve aggiungervi 3 bicchieri d’acqua e farli cuocere con coperchio fin quando non si ammorbidiranno (potrebbero volerci circa 45 minuti);

chi ha usato i ceci in scatola deve aggiungervi 1 solo bicchiere d’acqua e farli cuocere per 5 minuti, sempre col coperchio.

Trascorso il lasso di tempo indicato, mettere a cuocere la pasta mista a fuoco basso aggiungendo poca acqua calda alla volta, come si fa per il risotto. Girare spesso, assicurandosi che la pasta non si attacchi al fondo. Prima del termine della cottura, eliminare l’aglio e aggiustare la pasta di sale. Infine, servirla ancora calda con una generosa manciata di trito di prezzemolo e un po’ di peperoncino.

Un trucco per rendere la pasta ancora più cremosa

Prima di mettere a cuocere la pasta, prelevare un mestolo di ceci e frullarli fino ad ottenere una crema. Infine, metterla in pentola assieme al resto dei legumi.

Lettura consigliata

Come cucinare le lenticchie senza ammollo