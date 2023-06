A giugno Luna Nuova in Gemelli: ecco quali segni vivranno un’estate fortunatissima e piena d’energia e successi

Aria di cambiamento e novità per alcuni segni grazie all’influsso della Luna Nuova in Gemelli. Scopriamo chi avrà un mese ricco di sorprese e imperdibili occasioni

Il 18 giugno la Luna si è posizionata esattamente tra la Terra e il Sole, un evento importante ma non visibile in cielo ad occhio nudo. Si tratta della Luna Nuova nel segno del Gemelli, un Novilunio che segna un momento piuttosto rilevante, soprattutto per alcuni segni zodiacali. Ma quali sono le caratteristiche di questa Luna Nuova e come influenzerà gli altri segni?

Prima di tutto bisogna comprendere i tratti distintivi del segno doppio dei Gemelli, un segno d’aria con una spiccata capacità di comunicazione e apertura mentale. Ma è anche accostato al cambiamento, alla curiosità, al movimento, alle novità, agli stimoli ed al pensiero veloce e reattivo. È governato da Mercurio, il pianeta più vicino al Sole che simboleggia non solo la comunicazione, ma anche l’astuzia e l’apprendimento. Questo vuol dire che durante il Novilunio alcuni segni potranno approfittarne per ripartire da zero o apportare importanti novità nella propria vita.

A giugno Luna Nuova in Gemelli regalerà occasioni inaspettate

È una fase davvero straordinaria per molti, perché è il momento di mettersi in discussione in maniera costruttiva, aprirsi a nuovi incontri ed avventure. Approfittiamo per lasciarci alle spalle rapporti poco costruttivi che non apportano nessun beneficio e tagliamo i legami noiosi, grazie anche all’arte della comunicazione.

Nello specifico saranno 3 i segni che prenderanno i frutti di questo periodo fortunato, ricco di cambiamenti positivi. Primo fra tutti il segno dei Gemelli godrà degli influssi favorevoli, è il momento perfetto per essere lungimiranti ed approfittare di imperdibili occasioni. Agevolati da un’energia positiva e la voglia di fare, i Gemelli potranno dare vita a nuove idee e concretizzare situazioni favorevoli, in ambito professionale e amoroso. Lo stesso ottimismo lo avranno anche i nati sotto il segno del Leone, pronti a brillare più che mai, grazie anche ad un’ondata di fortuna. Amore alle stelle e tantissime occasioni lavorative renderanno quest’estate indimenticabile e decisamente gratificante.

Desiderio di cambiamento per la Bilancia

L’oroscopo per la Bilancia è piuttosto favorevole e a giugno Luna Nuova in Gemelli porterà dei possibili cambiamenti. In realtà c’è un desiderio di apportare importanti novità in ambito sentimentale e probabilmente questo è il momento giusto per cercare nuove relazioni. Bisogna sfruttare gli influssi positivi per migliorare la sfera amorosa ed anche lavorativa e sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare.