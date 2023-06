Questi 2 semplici alimenti abbinati insieme sono una bomba per perdere peso e ridurre la fame

Ma lo sai che esiste una bevanda fredda che potrebbe aiutarti a dimagrire in vista dell’estate? Si prepara in pochi minuti e con solo 2 alimenti che probabilmente hai già nella tua dispensa. Vediamo di cosa si tratta e come si prepara.

Durante le fredde serate invernali le tisane bollenti sono una vera coccola. Aiutano, non solo a scaldare il corpo, ma sono anche salutari. Ad esempio, la tisana alla melissa pare che calmi lo stress e favorisca il sonno. La classica camomilla avrebbe un effetto distensivo e potrebbe anche essere utile in caso di fastidi allo stomaco. Citiamo anche la tisana al finocchio. Profumata e dal sapore gradevole, che agirebbe sulla digestione e placherebbe il mal di pancia.

Ci fermiamo qui, perché la lista delle bevande salutari è davvero lunga.

Ma chi lo ha detto che le tisane devono essere consumate solo in inverno? Alcune di loro sono buonissime anche fredde. Perfette per dissetarsi velocemente.

Una spezia e una pianta aromatica

Tra le tante ricette tramandate dalle nonne, ci sono quelle di alcune bevande davvero eccezionali che, oltre ad essere gustose, aiutano anche a perdere peso.

Ne citiamo una in particolare, che si prepara facilmente e che necessita solo di pochi ingredienti: l’alloro e la cannella. Questi 2 semplici alimenti abbinati insieme sono una bomba e potrebbero aiutarti a ridurre il girovita.

L’alloro è una bellissima erba aromatica ed officinale, dalle origini antichissime. Una pianta diffusa nelle zone del Mediterraneo, utilizzata in cucina per insaporire molti piatti. Le foglie non sono solo profumate, ma apporterebbero anche dei benefici al nostro corpo. Secondo gli esperti, l’alloro avrebbe delle proprietà diuretiche e digestive. Il potassio aiuterebbe il cuore, mentre la vitamina B favorirebbe il buon funzionamento del metabolismo.

Passiamo alla cannella. Una spezia profumatissima, utilizzata in cucina per rendere gli alimenti più gustosi. Perfetta da aggiungere ai dolci e alle bevande ma anche per insaporire i piatti salati.

La cannella sarebbe in grado di ridurre gli attacchi di fame e aiuterebbe a mantenere il peso nella norma. Ma non solo. Aiuterebbe a digerire e a ridurre il gonfiore addominale.

Unire alloro e cannella, sarebbe davvero utile per accelerare il metabolismo e ridurre la fame.

Preparare la tisana è davvero facilissimo. È necessario far bollire l’acqua (all’incirca 2 tazze) e spegnere il fuoco. Aggiungi 1 stecca di cannella e qualche foglia di alloro. Lascia in infusione per 30 minuti. Una volta raffreddata, puoi filtrare la tisana. Per renderla più dolce, aggiungi del dolcificante.

I consigli e le controindicazioni da non sottovalutare

Naturalmente la tisana all’alloro e alla cannella non è miracolosa. Per poter perdere peso in maniera corretta, è sempre necessario seguire un regime alimentare sano e fare dell’attività fisica anche in casa.

Inoltre, non abusiamo della tisana, perché l’alloro e la cannella avrebbero delle controindicazioni. L’alloro potrebbe provocare delle allergie e la cannella, che contiene cumarina, se assunta in dosi elevate intaccherebbe la salute del fegato e dei reni.