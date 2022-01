Chi ha la fortuna di avere in casa un camino o una stufa a legna conosce bene la gioia di sedersi davanti al fuoco durante una fredda giornata d’inverno per godersi un tè caldo o un’edificante lettura. Ma la stufa non serve soltanto a creare atmosfera e a scaldare la casa, bensì è anche fonte di una risorsa importantissima: la cenere. I nostri nonni sapevano bene che la cenere non va mai buttata via. È infatti un’alleata importantissima nel giardino. Oltre a fertilizzare il terreno, può anche aiutarci a tenere lontani dei temibili invasori dell’orto come le lumache, le chiocciole e le formiche. Ma molti non sanno che la cenere è utile non soltanto fuori, ma anche in casa. Ecco due usi utilissimi della cenere che faranno comodo anche a chi non ha il giardino.

Non buttiamo la cenere del camino perché è utilissima non soltanto nell’orto ma anche in garage con questi due trucchetti

Se abbiamo giù usato la cenere per fertilizzare le piante in vaso, per pulire i vetri e per eliminare le macchie più ostinate dai vestiti, non gettiamo via quella che ci avanza: ha infatti altri usi geniali che molti non conoscono, in particolare in garage. Quindi, non buttiamo la cenere del camino perché è utilissima non soltanto nell’orto ma anche in garage con questi due trucchetti. Vediamo quali.

Addio a macchie di olio o carburante sul pavimento del garage

A chi non è mai capitato di notare quelle terribili macchie di olio sul pavimento del garage? Sono particolarmente fastidiose sul cemento, in quanto vengono assorbite subito ed è molto difficile liberarsene. Ma niente paura, è proprio qui che la cenere del camino può accorrere in nostro aiuto. Cospargiamo generosamente la cenere sul pavimento del garage per assorbire le macchie di olio e lasciamola agire per qualche ora. Ci aiuterà a liberarci dell’untume. Ma la cenere può anche aiutarci in caso di macchie di carburante, di grasso, o di vari prodotti di uso domestico.

Un toccasana per passo carraio e scale ghiacciate

La cenere può tornare utile per rendere meno scivolosi carrai e scalinate ghiacciate durante l’inverno. Causa generalmente molti meno danni del classico sale, e può essere lavata via facilmente una volta concluso il periodo invernale. Cospargiamola quindi generosamente sul passo carraio, sulle scalinate e davanti alla porta, ricordandoci ovviamente di toglierci le scarpe prima di mettere piede in casa.

Ma gli usi della cenere non sono finiti qui: ecco altri tre modi per riutilizzare la cenere dentro casa e in giardino.