L’autunno è ufficialmente arrivato e con esso le foglie iniziano a cambiare colore. Sfumature di giallo e arancione riempiono le chiome degli alberi prima della caduta. Uno spettacolo da togliere il fiato per chi è amante della natura e delle sue meraviglie. Quindi perché non fare un salto nei boschi e ammirare questo incredibile spettacolo e approfittarne per un weekend fuori?

Il foliage in Italia e in Svizzera

Diverse sono le località italiane famose per paesaggi autunnali usciti da un dipinto. Basti pensare alla zona tra Savona e Genova, nel Parco Regionale del Monte Beigua. Oppure a cavallo tra Italia e Svizzera, un itinerario nei pressi del Lago Maggiore. Abbiamo approfondito l’argomento in questo precedente articolo “Chi ama i colori e la natura non può non fare questa cosa a settembre”.

A due passi dall’Italia c’è questo luogo magico in cui ammirare il foliage d’autunno

Sebbene questi splendidi paesaggi autunnali siano ammirabili in tutto il Mondo, non serve allontanarsi troppo. Anche se i più famosi sono sicuramente quelli canadesi e statunitensi. In alcune zone infatti esiste un vero e proprio turismo della stagione di grande interesse economico. Ma ammirare paesaggi in cui il fogliame autunnale cattura la scena con i suoi colori è possibile anche in Europa. E oltre alla zona settentrionale d’Italia possiamo fare un salto nella vicina Slovenia.

A poco più di 2 ore da Udine

Una tranquilla passeggiata lungo le rive del lago di Bled è quello che ci vuole. Questa zona ci regala delle bellissime sfumature di rosso, arancio e giallo tra il fogliame. Meglio però portarsi dietro un giubbino perché qui le temperature calano in fretta anche di pomeriggio. Continuando ad esplorare la Slovenia possiamo passare per Maribor. Qui si incontrano le meravigliose colline del vino con i boschi del Monte Pohorje.

Dopo aver passeggiato per le zone più collinari e aver ammirato lo stupendo foliage, cosa fare? Possiamo passare per il museo della birra di Lasko. I mastri birrai e le birre artigianali della zona sono le più famose di tutta la Slovenia. Ma se siamo alla ricerca dell’avventura possiamo attraversarla tutta e scoprire i bellissimi borghi. In neanche 5 ore possiamo praticamente passare da un capo all’altro dello Stato.

Ecco che a due passi dall’Italia c’è questo luogo magico in cui ammirare il foliage d’autunno. Lasciarsi trasportare dalla strada collinare e ammirare la bellezza dei boschi è incredibile. Una scusa in più per fare una gita fuoriporta e godersi le meraviglie della natura. Ma ricordiamo sempre di controllare gli aggiornamenti sulle disposizioni vigenti. Consultando il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si può rimanere sempre aggiornati. Il sito in questione è ViaggiareSicuri e cercando il Paese interessato si possono consultare tutte le informazioni aggiornate.