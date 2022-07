A due passi da Roma sono disponibili 54 posti di lavoro a tempo indeterminato anche con licenza media

La ricerca del lavoro passa per mille rivoli e per mille forme. Dal part time al full time, da quello a tempo a quello a tempo indeterminato, dai lavori con diploma a quelli riservati ai laureati.

Per chi aspira a lavorare nel pubblico, anche a luglio la Gazzetta Ufficiale continua a regalare buone possibilità di ingresso presso la P.A. Dopo i bandi di concorso della Polizia di Stato, sulla G.U. n. 55 del 12 luglio sono apparsi quelli riguardanti la Provincia di Frosinone. Siamo nel Lazio, a due passi da Roma e questa Provincia confina con le Regioni Abruzzo, Molise e Campania.

Vediamo in sintesi quanti e quali sono i posti messi a concorso. Anticipiamo solo che a due passi da Roma sono disponibili 54 posti di lavoro a tempo indeterminato.

I posti messi a concorso dai 2 bandi della Provincia di Frosinone

Nel dettaglio si tratta di due concorsi per titoli ed esami tesi alla copertura dei seguenti profili professionali:

32 collaboratori professionali tecnici, categoria B3 a tempo indeterminato e parziale di 18 ore;

22 collaboratori professionali amministrativi, sempre di cat. B3 e a tempo indeterminato e parziale di 18 ore.

Per entrambi i profili il trattamento economico lordo è quello previsto dal CCNL Funzioni Locali valido per la cat. B3, posizione economica B3.

Requisiti di ammissione alle selezioni

I bandi prevedono il possesso di requisiti sia di carattere generale sia attinenti al titolo di studio. Tra i primi troviamo la cittadinanza italiana o altro Stato UE. Poi la maggiore età (e inferiore a quella per il collocamento a riposo) e il godimento dei diritti civili e politici. Ancora, occorre essere in regola in merito all’eventuale obbligo di leva.

I testi prevedono poi l’inesistenza di condanne penali, procedimenti penali in corso e similari, tali da impedire l’accesso al pubblico impiego. Parimenti non bisogna risultare licenziati o destituiti o allontanati da un precedente impiego presso la P.A. Infine è richiesta la patente di guida di categoria “B” o superiore e l’idoneità psico-fisica attitudinale all’impiego.

Quanto al titolo di studio, è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Oppure la licenza media integrata da diploma di qualifica professionale (almeno triennale) o diploma professionale. Ovvero la licenza media integrata da specifica e comprovata esperienza (almeno 24 mesi).

A due passi da Roma sono disponibili 54 posti di lavoro a tempo indeterminato anche con licenza media

Per partecipare ai bandi i candidati devono possedere SPID (le credenziali digitali) e PEC personale, ossia la Posta Elettronica Certificata. Le istanze andranno inviate solo online, tramite la piattaforma informatica presente sul portale della stessa Provincia.

Le domande andranno corredate dei documenti previsti dai rispettivi bandi. Tra questi citiamo la quietanza di pagamento della tassa di concorso, pari a 10 euro e in favore della stessa Provincia.

Quanto ai termini di invio, infine, essi sono fissati per la mezzanotte dell’11 agosto.

In chiusura invitiamo i Lettori a prendere visione integrale del bando di interesse per tutti i dettagli del caso.

Approfondimento

Questi fortunati laureati guadagnano 1.841 euro netti a 5 anni dal titolo e sono richiestissimi