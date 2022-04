Con l’arrivo della primavera, le belle giornate si fanno sempre più frequenti. Il freddo e i venti gelidi lasciano il posto ad un clima mite molto gradevole. I raggi del sole diventano man mano più caldi e piacevoli sulla pelle. I giardini e i balconi si riempiono di colore e di un meraviglioso profumo inebriante. Tutto prende vita. Con l’arrivo della bella stagione non possono mancare, però, nei nostri giardini e terrazzi anche degli insetti molto fastidiosi e pericolosi per la nostra salute. Ci siamo già occupati di come allontanare le zanzare, le mosche e i moscerini. Nelle prossime righe vedremo come liberarci di vespe e calabroni.

La pericolosità di vespe e calabroni

Le vespe sono degli insetti esteticamente simili alle api, ma molto più pericolosi e aggressivi. Sono in grado di pungere l’uomo e provocano un dolore immediato. La parte colpita diventa rossa, gonfia e comincia a prudere. Le loro punture potrebbero anche provocare delle pericolose reazioni allergiche. I calabroni, invece, sono più grandi delle api e presentano una colorazione rossiccia. Sono degli insetti molto aggressivi e capaci di attacchi di gruppo. Le loro punture potrebbero essere pericolose. Infatti, i calabroni possono iniettare una maggiore quantità di veleno rispetto alle vespe.

Queste 3 semplici piante dal profumo inebriante potrebbero cacciare calabroni e vespe da giardini e balconi in modo naturale

In primavera questi due insetti potenzialmente pericolosi possono frequentare i nostri giardini e balconi. Cerchiamo di correre ai ripari e capire come allontanarli in modo naturale. Ci sono 3 piante che potrebbero fare proprio al caso nostro.

La prima è il geranio. Un piccolo arbusto coloratissimo e ornamentale che proviene dall’Africa meridionale. Una pianta molto semplice da curare, ma che regala delle fioriture abbondanti e molto lunghe. I gerani sono considerati anche delle piante repellenti che allontanerebbero vespe e calabroni.

La seconda pianta che vogliamo proporre è l’assenzio. Un piccolo arbusto perenne e molto comune nei prati. Alcune volte diventa anche infestante. È facilmente riconoscibile grazie alla peluria che ricopre le sue foglie di colore grigio verde. Piantiamolo in vaso e posizioniamolo vicino alle finestre, fornirà una barriera naturale contro vespe e calabroni.

L’ultima pianta poi è quella della calendula, molto famosa per le sue proprietà fitoterapiche ed erboristiche. I suoi fiori fanno capolino in primavera e sono di colore giallo e arancione. Anche la calendula è una pianta repellente da coltivare in giardino o in vaso. Oltre ad abbellire il nostro spazio esterno, terrà lontani i fastidiosi e pericolosi insetti. Queste 3 semplici piante dal profumo inebriante, non solo abbelliscono giardini e balconi, ma potrebbero aiutarci a tenere lontani vespe e calabroni.

Lettura consigliata

Allontana vespe e zanzare questa pianta aromatica, ottima in cucina e per la salute