Con l’arrivo dell’estate pelle e capelli sono soggetti allo stress del sole e del mare. Ecco un rimedio alla portata di tutti tanto efficace quanto poco noto. Ebbene a differenza dei soliti olii, questo meno conosciuto è un portento per pelle e capelli luminosissimi. Ci stiamo riferendo all’olio di semi di anguria.

L’estrazione

Nell’articolo Pochi sanno cosa succede davvero quando ingoiamo i semi del cocomero abbiamo visto cosa succede a mangiare i semi di questo frutto. Facendo un uso diverso degli stessi semi si ottiene un olio per la pelle leggero, che non unge e si assorbe velocemente. Inoltre, nutre ed idrata la pelle in profondità grazie alla ricchezza di vitamine e sali minerali che contengono. L’estrazione avviene secondo i metodi tradizionali utilizzati in Africa occidentale. Qui è ancora oggi adoperato come uno degli ingredienti principali della cosmetica.

A differenza dei soliti olii, questo meno conosciuto è un portento per pelle e capelli luminosissimi

La qualità migliore è quella che si ottiene dalla spremitura a freddo. I semi di anguria vengono prima essiccati al sole. Poi si procede all’estrazione senza l’aggiunta di sostanze chimiche. La caratteristica principale è che l’olio non irrancidisce neanche dopo anni. Da qui è facile comprendere che ha uno straordinario potere antinvecchiamento. L’applicazione di questo olio trasferisce alla pelle il suo potere anti-età, contrastando i radicali liberi.

La sua particolarità inoltre è il potere riequilibrante. Si può utilizzare infatti anche in caso di acne e pelle grassa. La sua consistenza leggera non ostruisce i follicoli piliferi, ottimo quindi anche come idratante dopo la depilazione. È un olio delicato che si può stendere senza preoccupazione anche sulla pelle secca e irritata. In caso di cute estremamente arida, ricordiamoci di chiedere il parere di uno specialista, in quanto pelle secca e abbassamento della vista indicano una carenza di questa vitamina.

Mai più capelli crespi e unti

Questo straordinario unguento si può spalmare in purezza anche sulle chiome. Lasciamolo poi agire per una decina di minuti. Procediamo con il lavaggio normale. Ci ritroveremo dei capelli lucenti e nutriti senza alcun effetto unto. Il crespo scomparirà totalmente lasciando i capelli morbidi e setosi.

Ovviamente, parliamo di 2 rimedi naturali che non hanno una valenza scientifica ma sono molto apprezzati da chi li ha utilizzati.

