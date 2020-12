Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Grazie alla consulenza dei tecnici di Redazione capiremo a chi spetta e come richiedere l’assegno funerario fino a 10mila euro. Si tratta di un contributo una tantum che raggiunge gli eredi del defunto come misura a sostegno delle spese da affrontare. L’assegno di importo pari a 10mila euro raggiunge i potenziali destinatari solo nel caso in cui il lavoratore perda la vita sul lavoro. Può accadere difatti che si verifichi il decesso di un lavoratore a seguito di un incidente sul lavoro o di una patologia professionale.

Nell’evenienza di morte del lavoratore per cause professionali l’INAIL deve corrispondere agli eredi del defunto un assegno a copertura delle spese funerarie. A disciplinare tale obbligo interviene l’articolo 85 del Decreto legge 1124/1965 che riporta le disposizioni inerenti all’assicurazione contro gli incidenti sul lavoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A ciò si aggiungano le malattie professionali che il contribuente potrebbe contrarre durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e la permanenza in sede di lavoro. Analizziamo dunque quali sono i requisiti necessari, a chi spetta e come richiedere l’assegno funerario fino a 10mila euro. I nostri consulenti hanno illustrato la procedura per richiedere “Fino a 32.000 euro di assegno con una percentuale di invalidità tra il 6% e il 15%”. Ciò nel caso in cui un soggetto subisca un infortunio mentre presta servizio e subisce una compromissione della propria abilità lavorativa.

A chi spetta e come richiedere l’assegno funerario fino a 10mila euro

Anzitutto conviene sottolineare che l’assegno funerario non subisce alcuna tassazione IRPEF. L’indennizzo INAIL spetta al coniuge del lavoratore defunto o, in assenza di coniuge, ai figli. Non vi sono limiti di età in riferimento al diritto dei figli del defunto a ricevere l’assegno funerario. Se però non vi sono né figli, né coniuge maturano il diritto all’assegno INAIL gli ascendenti. In assenza di questi ultimi invece ricevono la somma di denaro per sostenere le spese funebri i collaterali.

Per ottenere il riconoscimento al rimborso funerario bisogna recarsi personalmente presso la sede INAIL. In alternativa si può ricorrere a una raccomandata oppure inviare la domanda tramite posta certificata Pec o accedendo direttamente ai servizi online INAIL.