Come risparmiare in cucina con 2 piatti semplici e veloci ideali per l’estate

Il risparmio inizia in cucina, non mancano i trucchi per ridurre i costi. Tra questi i piatti freddi sono al primo posto per riuscire a risparmiare senza rinunciare al gusto. Oggi si vedranno due piatti freddi davvero facili da preparare.

Il ritorno a casa si avvicina per molti italiani che stanno lasciando i luoghi di villeggiatura. Tornare in città significa fare i conti con i salatissimi aumenti di elettricitá, gas e carburanti. Se all’automobile non si può proprio rinunciare si potrà cercare di risparmiare su gas ed elettricità. In modo particolare, chi ama trascorrere molto tempo ai fornelli si sarà reso conto che gli aumenti sono reali. Per combattere questo problema e, soprattutto, cercare di ridurre gli sprechi si potrà optare per alcuni trucchetti. Dal momento che il caldo è ancora molto si potrà cercare di utilizzare meno i fornelli o il forno prediligendo piatto freddi. Oggi si vedranno due preparazioni fredde che potranno aiutarci a ridurre i costi non rinunciando alla bontà delle pietanza preparate in casa.

Come risparmiare in cucina con 2 piatti semplici e veloci

Il segreto è quello di realizzare piatti che necessitano di cotture brevi o, addirittura, senza cottura. Non solo il classico gazpacho ma anche altri piatti come insalate di frutta o più classiche. La prima ricetta di cui si tratterà sono le zucchine marinate ottime per sfruttare gli ortaggi ancora presenti nel nostro orto. Una ricetta veloce e semplicissima che ci farà fare bella figura pur risparmiando su gas e corrente elettrica. Ma come si preparano le zucchine marinate? Per prima cosa prendiamo le zucchine e, dopo averle lavate, tagliamole a rondelle. Metterle a marinare in un mix di olio, aceto e origano per almeno tre o quattro ore. A questo punto saranno pronte per essere servite in tavola come contorno.

Mozzarella con acciughe

Il secondo piatto freddo perfetto per risparmiare sulla bolletta è rappresentato da una caprese un po’ diversa dal solito. Prendere la mozzarella e tagliarla a fette da disporre su un piatto. Aggiungere, poi, delle carote tagliate a rondelle e delle acciughe. Una ricetta davvero facile da preparare e da servire in tavola per fare bella figura con amici e parenti. Per terminare condire il tutto con un filo di olio EVO, sale e origano. Chi ama il basilico, poi, potrà aggiungere uh paio di foglie di basilico. Ecco come risparmiare in cucina con 2 piatti semplici e veloci.

Lettura consigliata

2 posti da visitare a settembre per una vacanza low cost in Italia che non dimenticheremo mai