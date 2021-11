A breve i livelli chiave sul titolo Portobello determineranno il futuro del titolo che nell’ultimo anno ha corso tantissimo. Negli ultimi 12 mesi, infatti, il titolo ha guadagnato oltre il 170% sostenuto da una buona semestrale. L’azienda, infatti, ha riportato un solido risultato del primo semestre con guadagni (+29% rispetto allo stesso periodo del 2020) e ricavi migliori (+23%), anche se i margini di profitto sono stati piatti.

Tuttavia le ultime settimane hanno mostrato una spiccata debolezza che ha fatto invertire al ribasso la tendenza in corso. Al momento, quindi, le quotazioni di Portobello puntano al ribasso e hanno come obiettivo area 27,4 euro (I obiettivo di prezzo). Una tappa intermedia in questo percorso passa per il supporto in area 35,23 euro. La mancata tenuta di questo livello, infatti, farebbe accelerare le quotazioni verso l’obiettivo indicato. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, area 35,23 euro già in passato ha frenato la discesa di Portobello favorendo una ripartenza al rialzo.

In questo caso si potrebbe configurare la formazione di un doppio minimo con obiettivo in area 60 euro.

A sostegno dello scenario rialzista possiamo annoverare anche le operazioni di acquisto che recentemente hanno visto coinvolto il cofondatore e direttore generale di Portobello. Il 13 ottobre, infatti, Roberto Panfili ha comprato circa 38.000 azioni sul mercato a circa 42.00 euro per azione. Questo è stato il più grande acquisto da parte di un insider negli ultimi 3 mesi. Gli insider hanno collettivamente acquistato 642.000 euro in più in azioni rispetto a quelli che hanno venduto negli ultimi 12 mesi.

Nulla di significativo, ma è un indice della fiducia di cui gode la società da parte dei suoi dirigenti.

A breve i livelli chiave sul titolo Portobello determineranno il futuro del titolo: le indicazioni dell'analisi grafica

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 15 novembre in ribasso del 4,28% rispetto alla seduta precedente a quota 38,0 euro.

