A 30 chilometri da Verona c’è una splendida città dall’atmosfera fatata che ci rapirà il cuore

Tra Verona e Vicenza si susseguono borghi e città splendide che in pochi conoscono. È il caso della cittadina che scopriremo oggi, San Bonifacio. Uno stupendo luogo da visitare, ideale per una gita fuori porta che ci costerà pochissimo. Ecco le attrazioni da non perdere.

Verona è sicuramente una delle città più belle e affascinanti d’Italia, lo pensano anche all’estero. Più piccola e meno caotica di Roma o Milano, la Città dell’Amore italiana è una meta gettonatissima. Ma spostandoci di pochi chilometri si possono trovare luoghi altrettanto magici.

San Bonifacio è proprio uno di questi, un Comune che gioca tra l’antico e il moderno. Un posto dalla storia antica che riporta le testimonianze di tante civiltà che sono passate da lì. Una cittadina suggestiva dove ammirare le bellezze locali e sorseggiare del buon vino.

A 30 chilometri da Verona c’è una splendida città ricca di storia

Scegliere mete meno conosciute e meno affollate non è solo un vantaggio per chi non ama il caos. Questi posti in genere sono molto più abbordabili anche a livello economico, per esempio. Per questo se pensiamo di partire per una vacanza di qualche giorno puntare sui piccoli borghi è sempre conveniente. E il Comune di San Bonifacio è sicuramente una delle mete che dovremmo considerare.

Il bellissimo centro abitato è attraversato dal Torrente Alpone, che contribuisce all’atmosfera magica che si respira qui. Girando per le strade della cittadina si trovano testimonianze di epoche diverse. Bellissima l’Abbazia romana di Villanova, dedicata a San Pietro. In stile romanico e dove ammirare splendidi affreschi. Villa Gritti è un altro edificio che ci lascerà sicuramente senza fiato, immersa in uno splendido giardino all’italiana. Una tappa da considerare è quella al Museo Civico Geopaleontologico, dove ammirare reperti e fossili di milioni di anni fa.

Tra Soave e Monteforte d’Alpone, questa zona è tra le più belle del Veneto

Il Veneto è una Regione ricca di paesaggi naturalistici unici e borghi incantati da visitare. Ne è un esempio la stupenda Bassano del Grappa, meta ideale per chi ama gli scorci montani e collinari. Ma anche i borghi di Soave e Monteforte d’Alpone meritano sicuramente una visita. Soave è considerato uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove visitare le mura scaligere. Porta Aquila, Porta Vicentina e Porta Verona ci aprono ad uno spettacolo incredibile. Il Castello Scaligero è forse l’attrazione che rapisce più di tutte e già a distanza si capisce il perché. Sormonta il centro del Comune con la sua serpentina di mura di origine medievale ben preservate.

A neanche 5 chilometri di distanza, invece, troviamo Monteforte d’Alpone, altra perla della zona. Nel cuore della terra del vino, anche questo borgo piccolo e tranquillo è un vero gioiellino. Dimore storiche, chiese bellissime da visitare come quella di Santa Croce o la Parrocchiale di Monteforte. Non lasciamoci sfuggire una degustazione dei prodotti tipici della zona accompagnata da del buon vino.

Ecco che a 30 chilometri da Verona c’è una splendida città che sicuramente vale la pena visitare. Allontanandoci di poco dalle mete più turistiche possiamo scoprire luoghi unici e suggestivi. Perché optare per la calca quando possiamo trovare luoghi del genere e visitarli spendendo anche meno.