Siamo abituati che d’inverno si va in montagna e d’estate si cerca il mare e la spiaggia. È vero, sopportare il caldo afoso ci sembra più semplice sdraiati sotto l’ombrellone con una bibita fresca in mano. Ma in realtà la montagna e i luoghi alle sue pendici possono essere incredibili in estate. Laghi, montagne e ruscelli possono regalarci la tanto desiderata frescura che cerchiamo costantemente quando fa così caldo. Non sono solo stupendi in inverno ricoperti di neve, anche d’estate sono luoghi magici. E alle pendici di queste montagne, Alpi, Dolomiti o Appennini, possiamo trovare borghi e città pittoresche. Un esempio è la bellissima Vaprio d’Adda, che non ci farà pentire di aver scelto la montagna. Oggi, però, parleremo di una città nota a tutti per la sua rilevanza storica che è bellissima anche in estate.

Questa città a pochi passi dalle montagne è la meta ideale per una gita estiva

Ci troviamo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto. Avremo sicuramente sentito tutti parlare delle grappe deliziose prodotte in questo luogo. Ma Bassano del Grappa è molto conosciuta anche per il Ponte degli Alpini, un monumento davvero suggestivo. Lo storico ponte coperto di legno è il simbolo della città ed è dedicato alla memoria degli alpini caduti in battaglia. Stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, quando in migliaia lo attraversarono per raggiungere l’Altopiano dei Sette Comuni di Asiago. Un monumento alla memoria in cui soffermarsi a leggere le targhe commemorative e riflettere. Ma, oltre al famoso ponte, possiamo visitare il bellissimo centro storico e i suoi vicoletti. Ma anche fare un giro tra le distillerie della città e visitare il museo della Grappa Poli.

Non solo storia, ma anche paesaggi incredibili per combattere la calura

Incredibili scorci che ci rapiranno il cuore e che vale la pena visitare anche in estate. Il bello è che Bassano si trova a pochi chilometri da alcune montagne davvero affascinanti. Possiamo recarci sul Monte Grappa, simbolo di tantissime canzoncine che conosciamo tutti, oppure sul Monte Caina o al Bivio Ardosetta per goderci un po’ di fresco, che non fa mai male. Questa città ha davvero molto da offrire, anche considerando il fatto che non è molto turistica. Infatti qui i prezzi sono più contenuti e possiamo goderci una vacanza più economica.

Insomma, questa città a pochi passi dalle montagne è davvero ricca di sorprese. Immergiamoci nella storia in uno dei luoghi simbolo della nascita dell’Italia che conosciamo oggi. Tutto il nord Italia merita davvero di essere esplorato, le gemme nascoste ci sono un po’ ovunque. Anche la Lombardia, spesso considerata una regione poco turistica rispetto ad altre, ha molto da offrire. Oltre alle grandi metropoli che conosciamo tutti possiamo trovare borghi caratteristici immersi nella natura.

