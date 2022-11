8 piante da piantare nell’orto oltre ad aglio e cipolle

Novembre è appena iniziato e nel vivo dell’autunno il verde di cui ci prendiamo cura e andiamo orgogliosi reclama la nostra attenzione.

In giardino e nei balconi scatta l’ora di proteggere dal freddo le piante più fragili e di continuare a creare meraviglie della natura con i fiori di stagione.

Tra questi, per esempio, vi sono i crisantemi da coltivare in vaso o in piena terra.

Anche nell’orto, però, ci attendono tantissimi appuntamenti fissi, ben più faticosi.

Innanzitutto, sarebbe il momento di raccogliere i primi prodotti coltivati durante l’estate.

Come frutti troviamo la melagrana, i cachi e primizie di agrumi nelle regioni mediterranee.

Come verdure, invece, spiccano le zucche, i finocchi e i primi cavoli.

Poi, dovremmo occuparci delle semine e dei trapianti, intervallandoli con alcuni lavori fondamentali in vista dell’inverno.

Di questi ultimi aspetti parleremo proprio nell’articolo di oggi per godere di raccolti ricchi, buoni e vari nei mesi avvenire.

8 piante da piantare nell’orto in campo o sotto al tunnel

Due ortaggi molto frequenti negli orti di novembre, soprattutto nelle zone a clima più temperato, sono l’aglio e la cipolla.

Entrambe sono piante bulbose i cui bulbilli andrebbero piantati sottoterra ad una profondità di 10 centimetri.

Per quanto riguarda le varietà, mentre con l’aglio potremmo sbizzarrirci con la cipolla sarebbe meglio scegliere quelle tipicamente invernali.

Alcune sarebbero:

la cipolla Giarratana;

la cipolla rosata Savonese;

la cipolla bianca di Lucca.

Oltre all’aglio e alla cipolla, però, ci sarebbero ben altre 8 piante da piantare a novembre nell’orto.

Partendo da quelle che sarebbero adatte a stare in campo aperto, tra i legumi da poter scegliere rientrerebbero:

i piselli con seme liscio che sarebbero i più resistenti al freddo;

le fave tardive come quella di Carpino e la Aguadulce supersimonia.

Poi, altri ortaggi da campo aperto da coltivare nel mese di novembre sarebbero:

gli spinaci;

la valeriana;

le cime di rapa.

Al contrario, sotto al tunnel si potrebbero trapiantare:

rucola;

radicchio;

insalate da taglio come l’indivia e la lattuga.

I lavori del mese di novembre

Infine, concludiamo con un elenco di lavori da programmare durante questo mese appena iniziato.

Innanzitutto, dovremmo riparare dal freddo tutte quelle colture che più temono il gelo.

Per esempio, potremmo proteggere con del TNT le insalate e i germogli degli spinaci oppure potremmo effettuare un rincalzo a finocchi e cavoli.

Poi, novembre sarebbe un buon momento per prendersi cura di quelle parti di terreno incolte in vista delle semine primaverili.

In particolare, potremmo vangarle per spezzettare le zolle di terra più compatte e arricchirle di sostanze nutritive concimando con del compost o del letame.

Da ultimo, potremmo dedicarci alla sistemazione e manutenzione degli attrezzi e alla progettazione di futuri trapianti e semine.