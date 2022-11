Piccole chicche e anticipazioni di Manifest 4, disponibile tra poco su Netflix

L’annuncio da parte di NBC riguardo alla cancellazione di Manifest, nel 2021, aveva lasciato molte persone con l’amaro in bocca. Dopo 3 stagioni, e con un finale ancora aperto, gran parte dei fan hanno quindi chiesto a gran voce la ripresa della riproduzione. Tanto che, in quelle settimane, tra gli hashtag di tendenza su Twitter spiccava proprio #SaveManifest. L’appello, alla fine, è stato accolto da Netflix, che ha deciso di produrre la quarta ed ultima stagione della serie, spinta anche dall’enorme successo ottenuto sulla piattaforma. Tra pochi giorni, ossia il 4 novembre, in contemporanea con “Enola Holmes 2”, scopriremo quindi quale sarà il destino dei passeggeri del volo 828.

Un rapido “recap” della trama di Manifest

Manifest racconta la storia di alcuni passeggeri, presenti sul 828 della Montego Air, diretto a New York City, rimasti coinvolti in un evento soprannaturale. L’aereo, infatti, dopo una forte turbolenza, atterra, nello stupore e nello shock generale, ben 5 anni e mezzo dopo, rispetto alla data di decollo. Il fatto ancora più sconcertante, però, è che per i passeggeri sono trascorse solo poche ore, come se nulla fosse mai accaduto.

Una volta atterrati, i 191 passeggeri e l’equipaggio, si sono ritrovati in una realtà completamente stravolta. Non solo il Mondo è andato avanti senza di loro, ma anche amici, parenti e familiari hanno cambiato totalmente vita. C’è chi ha appreso della morte dei genitori, chi si è ritrovato single, o senza più una famiglia.

Oltre a dover sopportare tutti questi cambiamenti, tra l’incertezza e la diffidenza generale, i passeggeri sono costretti anche subire un altro fenomeno che non riescono a spiegare. Infatti, una volta atterrati, ognuno di loro ha iniziato a sperimentare, chi prima chi dopo, le cosiddette “chiamate”. In pratica, ogni passeggero e membro dell’equipaggio, sente nella propria testa delle voci e, talvolta, riceve anche delle visioni riguardanti il futuro. Con il passare del tempo, essi si accorgono che questi messaggi non sono altro che degli ordini, impartiti da non si sa bene chi, che servono a modificare il corso di alcuni eventi.

Piccole chicche e anticipazioni di Manifest 4, una stagione composta da ben 20 episodi

Stando alle ultimissime indiscrezioni, la quarta stagione si aprirà con un salto temporale di due anni rispetto al finale della terza stagione. Ben, ancora sconvolto dalla perdita della moglie, ha abbandonato il suo ruolo da leader della “scialuppa” ed è completamente concentrato sulla ricerca della figlia Eden, rapita da Angelina. Il 2 giugno 2024, ossia la data di morte prevista per i passeggeri, sta per avvicinarsi e sarà Saanvi a farsi carico delle ricerche.

Michaela, intanto, dopo aver lasciato la polizia, è ancora determinata a seguire le “chiamate” e salvare ed aiutare gli altri passeggeri. Ad aiutarla, come sempre, ci sarà Zeke, suo marito, che nel frattempo ha migliorato il suo potere empatico, ricevuto dopo esser scampato alla sua data di morte. Infine, c’è Cal, la vera sorpresa della terza stagione, che dopo aver toccato un frammento dell’aereo 828, ritorna cresciuto di 5 anni. Sarà proprio lui a ricevere la scatola nera dell’aereo, finora mai ritrovata, che potrebbe fare luce su quanto accaduto in quel tragico giorno d’aprile 2013. Da queste piccole chicche e anticipazioni di Manifest 4, si intuisce fin da subito che l’ultima stagione farà luce su tutti i misteri di questa incredibile serie TV. Non ci resta, quindi, che attendere ancora pochi giorni per scoprire la prima parte della quarta stagione, che sarà composta dai primi 10 episodi. Per gli ultimi 10, invece, bisognerà attendere l’arrivo del 2023.