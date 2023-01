Weekend di ordinaria follia per 2 segni d’acqua, mentre il Cancro si sente sempre più esasperato

Sarà un weekend innevato quello che aspetta gran parte della penisola, con un inverno che sembra decisamente entrato nel vivo. Viaggiamo spediti verso la fine di gennaio, con le vacanze natalizie che sono ormai un ricordo. Dopo le tante previsioni che abbiamo letto in questo inizio di 2023 su come sarà l’anno a livello astrologico, proviamo a entrare nel dettaglio sul weekend. Per capire quali saranno i segni che andranno per la maggiore.

Siamo entrati nella seconda parte del mese di gennaio. Quella che ci porterà ai tre giorni della merla, ovvero, storicamente, i più freddi dell’anno. Le previsioni continuano a parlare di gelo e neve, oltre a metterci in guardia su temperature in netto calo. Un inverno che, in alcuni luoghi, ha tardato ad arrivare, ma che ora sembra imminente. Si preannuncia un weekend casalingo per chi non sopporta il freddo, mentre gli sciatori stanno già affilando le lamine. Non solo sulle splendide Dolomiti, potranno scatenare la loro passione.

Astrologicamente parlando, invece, ci saranno alcuni segni che godranno di particolari favori nei prossimi giorni. A far da contraltare a questi, invece, ce ne saranno altri che non vedranno l’ora che passi il weekend. Curiosamente, tra sabato e domenica, quelli d’acqua vivranno entrambi gli stati d’animo. O meglio, due di loro potranno beneficiare di un fine settimana particolarmente positivo, mentre un terzo, invece, lo vedrà piuttosto negativo.

Weekend di ordinaria follia per Pesci e Scorpione

Iniziamo dalle buone novelle, di conseguenza da Scorpione e Pesci. Eh sì, perché sono proprio loro i segni d’acqua favoriti del weekend. I nati dal 23 ottobre al 21 novembre godranno di ottime notizie per quel che riguarda le relazioni affettive. Infatti, dal punto di vista familiare tutto andrà a gonfie vele e si potrà sfruttare la domenica per una bella gita fuori porta. Per chi, invece, attende da qualche tempo un segnale dal proprio partner per stabilizzare o dare forza a una relazione, ecco che il weekend potrebbe essere foriero di novità. Cosa vuol dire? Ricevere una proposta di matrimonio, di futura convivenza o di allargamento della famiglia, cominciando da subito, magari approfittando del tempo inclemente.

Affetto, tanto affetto anche per Pesci. Famiglia, amici, parenti. Da loro proverranno attenzioni per tutto il fine settimana. Il calore umano attorno al focolare domestico. Un’immagine poetica che, però, riassumerà il weekend dei nati dal 20 febbraio al 20 marzo. Dal punto di vista lavorativo, invece, meglio staccare il telefono e prendersi qualche giorno di pausa. In quest’ambito di affetto se ne vede poco, quindi meglio non pensarci.

Cancro davvero sull’orlo di una crisi di nervi

Weekend positivo anche per il terzo segno di acqua, il Cancro? Assolutamente no e l’en plein non è neppure sfiorato. Infatti, i nati dal 22 giugno al 22 luglio stanno vivendo un periodo davvero complicato. A livello lavorativo continuano a vivere alla perenne ricerca di una soluzione per sbloccare una situazione complicata. In più, tutto questo potrebbe anche inquinare le relazioni. Guardare fuori dalla finestra e vedere il cielo grigio non aiuta. La svolta si avvicina inesorabilmente, non bisogna mollare adesso, ma rimanere fiduciosi.

Weekend di ordinaria follia per 2 segni d’acqua, dunque, con Scorpione e Pesci a gongolare, mentre il Cancro dovrà stringere i denti. Passata questa fase, il 2023 sarà davvero in discesa.