E’ arrivata in redazione una nuova indiscrezione sulla prossima riforma del Fisco. Abbiamo infatti raccolto interessanti informazioni sulla proposta avanzata al Governo dalla Commissione Finanze della Camera. Lo staff di ProiezionidiBorsa aveva recentemente informato i lettori delle diverse proposte di riforma fiscale. Le ipotesi allo studio erano un sistema basato sul modello fiscale tedesco oppure una riduzione del numero di aliquote. Ma oggi ecco 8.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie dal 2021: la proposta al Governo dalla Commissione Finanze sembra portare a questo. Essa prevede, infatti, un innalzamento a 8.000 euro della soglia di reddito non tassato e una riduzione delle aliquote IRPEF. In questo articolo cercheremo di comprendere i meccanismi delle imposte sui redditi delle persone fisiche e i vantaggi derivanti dalla possibile riforma. Approfondiremo anche il ruolo della Commissione Finanze per capire che influenza può avere sulle future scelte di Governo e Parlamento.

Le Commissioni Parlamentari e i progetti di legge

Per comprendere meglio l’importanza delle dichiarazioni del Presidente della Commissione Finanze Marattin, occorre approfondire il ruolo delle Commissioni Parlamentari. Le Commissioni sono organi che esaminano i progetti di legge. Sono un punto di contatto tra le proposte del Governo ed il Parlamento. Quest’ultimo, infatti, ha il compito di approvare, rifiutare o modificare le proposte dell’Esecutivo.

La Commissione è formata da parlamentari che lavorano a stretto contatto con i tecnici per trasferire al meglio le volontà politiche in leggi. Il parere delle Commissioni è quindi molto importante perché coniuga l’indirizzo politico ad un parere di fattibilità tecnica. Con la proposta avanzata in queste ore, l’on. Marattin può quindi influenzare Governo e Parlamento. L’obbiettivo indicato dalla Commissione è largamente condiviso dal Governo: semplificare le norme fiscali e al contempo ridurre le tasse per i cittadini. Vediamo quindi come la proposta mira a determinare 8.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie dal 2021.

8.000 euro di vantaggi fiscali per le famiglie dal 2021: la proposta al Governo

La proposta della Commissione verte su 3 punti fondamentali. La riduzione delle aliquote semplificherà la dichiarazione dei redditi, limitando gli errori e le possibili sanzioni. Ma abbasserà anche le tasse dovute, soprattutto dalla classe media. L’eliminazione di molte deduzioni e detrazioni renderà più equo il Fisco. Oggi chi ha la possibilità di spendere e detrarre alcune fatture, di fatto paga meno tasse di chi non può permettersi tali spese. L’innalzamento della soglia di esenzione a 8.000 euro permetterà alle famiglie monoreddito di abbassare le imposte sui redditi. Un aiuto per le tante famiglie che usciranno da questa crisi con minori entrate. La Commissione ha anche individuato in circa 15 miliardi all’anno le coperture necessarie. Il Governo ha ora il compito di individuare gli ambiti di intervento per rendere possibile una riforma fiscale strutturale. Uno sconto fiscale utile ad aumentare i consumi e a far ripartire il Paese.