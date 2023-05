Balcone lungo e stretto: i 5 consigli di Paola Marella per renderlo accogliente e sfruttare gli spazi

Un balcone lungo e stretto può costituire la nostra oasi di relax per le calde giornate primaverili e le sere d’estate. Volendo vi si può anche mangiare. Basta saperlo arredare con i giusti accorgimenti che solo un occhio esperto sa suggerire. Scopriamo allora insieme cosa consiglia l’esperta Paola Marella.

Con la bella stagione, si ha voglia di trascorrere più tempo possibile all’aria aperta. Purtroppo, non tutti hanno la fortuna di avere un bel giardino a disposizione. Soprattutto nelle grandi città, sono infatti molte le persone che vivono in appartamento e hanno solo balconi e terrazzi. Spesso poi, quell’unico balcone è anche di dimensioni ridotte. Ma con i giusti accorgimenti, è possibile rendere qualsiasi ambiente bello ed accogliente, così da poterlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità. In tal senso ci vengono in aiuto i colori e strategiche astuzie. L’ideale è farsi consigliare dagli esperti del settore.

Balcone lungo e stretto. Non perdete i 5 consigli di Paola Marella

Paola Marella è un architetto di origine milanese, divenuta famosa per la conduzione di reality e trasmissioni televisive in cui dà consigli su arredamento e design, e che non disdegna neppure parlare di moda e lifestyle. L’esperta spiega che, con i giusti accorgimenti, un balcone può diventare a tutti gli effetti uno spazio da vivere. Ciò si può ottenere anche se si ha a disposizione un balcone dalle dimensioni contenute. Il tutto sta nello scegliere i giusti arredi.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Paola Marella suggerisce l’uso di tavolini e sedie pieghevoli, così da riporli in maniera pratica e veloce quando non servono. Molto astuta è la scelta di posizionare per il lato più lungo del terrazzino una panca-contenitore. Un arredo quindi che svolge due funzioni. Oltre ad essere infatti una comoda seduta, diventa un validissimo aiuto per mantenere ordine, dove riporre oggetti e attrezzi, come ad esempio il sacco con il terriccio per le piante o il concime per i fiori.

Altri utili consigli per arredare un balcone piccolo

Balcone lungo e stretto. Ancora ecco per voi i 5 consigli di Paola Marella che riguardano anche accessori e colori. Per rendere più grandi gli spazi a livello visivo, Paola Marella suggerisce i colori neutri, da arricchire con qualche pennellata di colore, magari per gli accessori come i cuscini. Tra le tinte suggerite il blu, il bianco, così come anche l’arancione e il fucsia, che fanno molta estate! Infine, per donare un tocco di accogliente calore, sistemare un bel tappeto in juta, materiale naturale in tinta neutra.

Per le sere d’estate, un tocco di luce è molto romantico. La Marella consiglia lampade e lanterne che si ricaricano con la luce del sole: non necessitano di prese e sono a basso consumo. Infine, non bisogna dimenticare di impreziosire il nostro balcone con un tocco verde. Avendo poco spazio a disposizione, si può optare per fioriere sospese o la creazione di un mini giardino verticale. In alternativa, optare per una sola pianta, meglio se piuttosto appariscente, da collocare in un angolo, in modo da non creare intralcio.