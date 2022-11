Un buonissimo formaggio tedesco che avrebbe benefici per la salute

Ci sono tante tipologie di formaggio che noi possiamo consumare. Ognuno ha delle proprietà e delle caratteristiche diverse. C’è anche da dire che ci sono formaggi che possono essere più magri di altri e allo stesso tempo ci sono altri che hanno un’alta percentuale di calorie. Proprio per questo motivo bisogna conoscere tutte le proprietà di ogni alimento che consumiamo, in modo da poter scegliere quello più adatto alla nostra dieta e alimentazione in generale.

Quante volte è consigliato consumare il formaggio?

Sappiamo che il formaggio è un’ottima fonte di calcio. Il calcio è indispensabile per la nostra salute, in quanto manterrebbe in salute le ossa. Ovviamente non bisogna esagerare, perché come per ogni alimento ci sono delle porzioni da seguire. In linea generale andrebbe consumato circa 3 volte a settimana, abbinandolo magari ad una verdura a scelta. Vanno bene sia i formaggi stagionati che quelli freschi spalmabili.

Un buonissimo formaggio tedesco che apporterebbe benefici e a cosa abbinarlo

Dunque mangiare il formaggio fa bene. Bisogna specificare che ognuno di noi ha delle dosi ben precise da rispettare, ciò che abbiamo visto sono delle linee guida generali. In particolare oggi ci soffermeremo su una tipologia di formaggio nello specifico. È un formaggio tedesco che prende il nome di tilsiter o tilsit. Ultimamente si sta diffondendo la sua vendita anche in molti supermercati italiani.

Valori nutrizionali

Prima di parlare delle proprietà benefiche che questo alimento potrebbe dare alla nostra salute, vediamo quali sarebbero i suoi valori nutrizionali, contati su 100 g di prodotti:

340 kcal;

24 g di proteine;

25 g di grassi;

1,8 g di carboidrati.

È un formaggio ricco di diverse vitamine del gruppo B. Ad esempio spicca la presenza di vitamine quali la B12, B9, B5. È presente anche la tiamina, riboflavina e retinolo. Quest’ultimo è essenziale nel nostro organismo.

Cosa fa il retinolo?

Il fatto che questo alimento contenga retinolo è un punto a favore per la nostra salute. Il retinolo, infatti, sembrerebbe utile in quanto va a svolgere un’azione esfoliante. Dunque andrebbe a rimuovere le cellule morte e porta alla produzione di elastina. Inoltre favorirebbe anche la rigenerazione cellulare.

Come inserirlo nell’alimentazione

Abbiamo detto che il formaggio andrebbe incluso all’interno dell’alimentazione almeno 2-3 volte a settimana. Ovviamente bisogna andare a guardare il piano nutrizionale nel complesso e cercare di capire se ci sono buchi da dover colmare. Nel nostro caso, ci stiamo riferendo ad un formaggio stagionato. A differenza di quello fresco, potremmo andare a sostituire una fettina di carne oppure due uova con il tilsit. Difatti il formaggio è considerato come un secondo piatto.

Non bisogna farne un abuso, in quanto c’è da tenere in considerazione che stiamo parlando di prodotti alimentari ricchi di colesterolo, va data la giusta attenzione e soprattutto consapevolezza di ciò che si mangia. In ogni caso potremmo abbinare al tilsit un po’ di verdura, come abbiamo già detto, che potrà essere sia cotta normalmente al vapore oppure potremmo fare un passato di verdure. Può essere usato anche come formaggio da mettere sopra la pasta, dunque si può integrare nell’alimentazione. È un buonissimo formaggio tedesco che avrebbe benefici ma non solo, è anche ottimo per il palato.