La prima preoccupazione delle mamme è non far prendere freddo al proprio figlio con l’arrivo dell’inverno. Perciò vestire a cipolla i bambini per non farsi cogliere impreparati è la soluzione giusta. Meglio mettere un capo in più, in modo che quando il bambino ha caldo può togliere l’indumento. Infatti le mamme non sanno mai come vestire i figli durante l’inverno.

Il motivo è semplice: gran parte delle giornate i bambini le trascorrono tra le mura di una abitazione, il problema sorge quando escono.

Vestire i bambini a strati

Per questo motivo, vestire il bambino a strati è una soluzione valida: toglie ciò che non serve all’interno, indossa l’abbigliamento quando sta per uscire.

Ora vediamo come vestire i bambini quando il freddo fuori si fa pungente. La prima cosa da fare e tirare fuori dagli armadi guanti, cappellini, sciarpe e cappotti. I pediatri, più volte, hanno consigliato di non infagottare troppo il bambino perché non produce gli effetti sperati.

Mettere mille maglioni pesanti non porta a nulla di buono, anzi il bambino corre il rischio di sudare e di ammalarsi con un colpo di freddo. Perciò l’outfit ideale è: pantalone con elastico, maglietta a maniche lunghe, felpa e giubbotto.

Come scegliere l’abbigliamento

Scegliere con cura i capi è estremamente importante. Perciò inutile esagerare, meglio scegliere un abbigliamento giusto e di un determinato materiale. Quando si fanno gli acquisti per i bambini evitare tessuti sintetici. Tale materiale ostruisce la traspirazione e fa sudare.

Perciò quando si compra qualcosa meglio indirizzare la scelta su prodotti di cotone e lana. In questo modo il problema della traspirazione del sudore non si pone minimamente.

No abiti stretti

Un altro consiglio da tenere in considerazione è la taglia. Evitare di prendere capi troppo stretti, i bambini devono sentirsi comodi e avere ampia libertà di movimento. Perciò per non sbagliare, vestire a cipolla i bambini per non farsi cogliere impreparati dal freddo. I bambini hanno una temperatura corporea più elevata degli adulti.