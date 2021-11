I colori dei vestiti che la fanno da padrone in questo inverno 2021/2022 sono davvero particolari. Abbiamo il blu elettrico, il lilla, il color cammello, il giallo sparato e addirittura l’oro e l’argento. Abbiamo anche visto il colore che va alla grande per le nostre unghie, ma per quanto riguarda i cappotti?

Non bianco e neppure marrone, è questo il colore del nostro cappotto in voga per l’inverno 2021/2022 che ci farà sentire fantastiche. Ci stupiremo pensare che fra tutti i colori allegri e sbarazzini che vedremo sfoggiare in lungo e in largo in questi freddi periodi, risalti proprio questo colore. Una sorta di controsenso, ma da un lato tiriamo anche un sospiro di sollievo in quanto sicuramente ognuno di noi lo avrà nel proprio armadio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non bianco e neppure marrone, è questo il colore del nostro cappotto in voga per l’inverno 2021/2022 che ci farà sentire fantastiche

Stiamo parlando del nero, un colore intramontabile e sempre elegante, che non passa mai di moda. Un colore che sta bene con tutto e adatto a tutte le fisicità. È proprio la sua versatilità in campo cromatico che ci permetterà di sbizzarrirci con forme e proporzioni. Ogni corporatura, ogni stile, ogni esigenza sarà quindi soddisfatta a 360 gradi.

Come già accennato, la forza di questo colore sta proprio nella sua poliedricità. Si adatta a qualsiasi tipo di situazione ed occasione stando bene davvero con tutto. Saremo sempre eleganti con un look da sera, semplici con un look più casual e rock con uno più accattivante. Non solo, visti i colori del vestiario in voga per questo imminente inverno, il contrasto del nero del cappotto darà quel tocco in più al nostro outfit.

Ecco le forme più acclamate

Dato che il colore ha poco margine di espressività, quello che porterà a rendere davvero unica la nostra siluette sarà la forma del nostro cappotto. Si parte dalle forme più stravaganti come quella cosiddetta “ad uovo”: ampia, comoda ed arrotondata. Un effetto un po’ vintage ma dall’impronta più futuristica.

Per i gusti più classici, resta sempre di moda e a gran richiesta il cappotto lungo e avvitato. Un cappotto apparentemente di linea maschile, stretto sulla parte della vita e che si allarga verso il fondo. Un taglio semplice e lineare ma di gran classe e perfetto per tutte le occasioni.

Siamo già andati a vedere se nel nostro armadio abbiamo un cappotto simile per essere super trendy questo inverno? Con il freddo che bussa alle nostre porte, cosa stiamo aspettando?