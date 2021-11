Una delle attività più gradite a Natale è l’addobbo dell’albero. Tutti lo fanno, in maniera varia e creativa, utilizzando ciò che più piace. Se, poi, si ha un po’ di tempo da dedicare agli addobbi e risparmiare sul costo degli stessi, potremmo anche occuparci personalmente della loro realizzazione. Ecco, quindi, che indicheremo 6 idee fai da te per preparare le palline di Natale con grande creatività e risparmio.

Partiamo dalla prima idea, che è quella di realizzarle utilizzando vecchie lampadine. La procedura è semplice e veloce, in quanto basta cospargerle di colla e poi ricoprirle di glitter oppure dipingerle. In quest’ultima ipotesi, si tratterà di una procedura più elaborata. Quindi, tutto dipende dai gusti e dal tempo a disposizione. Seconda idea è quella delle palline di Natale fatte con spago o all’uncinetto e palloncini. In questo caso, gonfieremo il palloncino e ci avvolgiamo attorno dello spago, fino a formare un reticolato. Poi, lo cospargiamo di colla, aiutandoci con un pennello e facciamo asciugare. Infine, sgonfiamo il palloncino e l’addobbo sarà pronto.

Siamo alla terza idea “fai da te”, che consente di realizzare palline con la tecnica del découpage di carta o cartapesta. Sempre servendoci del palloncino, gonfiamo e poi fermiamolo con lo spago. A quel punto, cospargiamolo di olio e poi iniziamo a coprirlo con la cartapesta o carta colorata a nostro piacimento. Dopo, passiamo la colla con un pennellino, per poi aggiungere un altro strato di carta e ancora un altro. Il tutto fino ad arrivare a 3 strati. Successivamente, appendiamo il palloncino e lasciamolo asciugare. Dopodiché, foriamolo con uno spillo, in modo che si sgonfi e ricada all’interno della pallina. La quarta idea richiede l’utilizzo del feltro. Per ottenerla, dovremo procurarci delle palline di polistirolo e incollarvi sopra gli strati di feltro. Faremo ciò, aiutandoci con la colla a caldo, che permetterà al tessuto di aderire perfettamente alla superficie di polistirolo.

Altre idee di palline di Natale fai da te

Ulteriore idea geniale, è quella della pallina di Natale cupcake, semplicissima da realizzare. Basta prendere le solite palline di polistirolo, spennellarci della colla e coprirle di glitter. Poi, prenderemo i pirottini colorati per muffin o cupcake. Ci incolliamo dentro la pallina, come se fosse un dolce e il gioco è fatto! Infine, abbiamo quelle con i bottoni. In questo caso, come base utilizzeremo vecchie palline oppure sempre quelle di polistirolo. Su di esse, incolleremo i vecchi bottoni colorati che non volgiamo utilizzare più. È così che avremo ottenuto il perfetto addobbo per il nostro albero!

