Ogni giorno le persone passano del tempo in cucina, lì infatti avviene la preparazione dei pasti di cui ci nutriremo.

Cucinare richiede creatività ma ha anche alcune regole severe da seguire, tra le quali ad esempio il preciso dosaggio degli ingredienti per far sì che la ricetta riesca. Ciò vale soprattutto per i dolci, un qualunque cambiamento infatti potrebbe compromettere ad esempio la consistenza spumosa del dessert.

Allo stesso tempo, è importante anche pesare gli alimenti affinché il pasto risulti sufficiente, per questo fondamentale è l’uso di una bilancia.

Quasi nessuno conosce il geniale trucchetto per pesare le giuste porzioni di cibo senza bilancia

La bilancia da cucina ci permette di sapere il peso esatto di ciò che stiamo preparando e ciò ci consente di ottenere porzioni idonee.

Talvolta però potremmo non potercene servire. Può capitare, infatti, che si rompa o che funzioni in modo così errato da diventare inservibile. O ancora, di trovarci a cucinare fuori casa.

Salvo occhi particolarmente allenati e calcolatori, il rischio è di sballare completamente le quantità.

Si potrebbe infatti preparare una porzione così esigua di cibo da risultare insufficiente e rimanere affamati. Ma anche eccedere nel senso opposto e quindi far sì che tale sia la mole preparata da avanzare e finire nell’immondizia. Un vero spreco, a cui si potrebbe cercare di ovviare sforzandosi di mangiare interamente il pasto, con la conseguenza di appesantirsi oltremodo.

Ci si potrebbe servire di un piatto per misurare, ma visivamente le quantità crude potrebbero facilmente ingannarci.

Per evitare tali inconvenienti, esiste un trucchetto che consente di ottenere una stima approssimativa ma che dovrebbe essere alquanto attendibile.

Ecco come fare

Per servirci di questo escamotage, non ci serve alcuno strumento o, meglio, nulla che non potremmo avere sempre a portata di mano.

Stiamo parlando proprio delle nostre mani.

Per la giusta quantità di pasta o di riso, possiamo servirci del nostro pugno chiuso, che dovrebbe contenerne all’incirca 80 grammi.

Per quanto riguarda carne e pesce, dovrebbero corrispondere al nostro palmo all’incirca un 100 grammi. Ovviamente regoliamoci anche in base allo spessore.

Possiamo servirci delle nostre mani anche per frutta e verdura.

Le verdure a foglia, più leggere, dovrebbero entrare in due mani piene per un peso di circa 100 grammi.

Per gli altri ortaggi e la frutta, la medesima quantità corrisponderebbe a un pugno.

Potremmo servirci inoltre della nostra mano anche per regolarci nell’uso dell’olio. Un cucchiaio equivarrebbe, infatti, a un pollice.

Quasi nessuno conosce il geniale trucchetto per pesare le giuste porzioni di cibo senza bilancia, una soluzione pratica e sempre disponibile. Conoscerla potrebbe facilitarci la vita tante volte in cucina. Teniamo in ogni caso presente che funge da semplice linea guida, poiché dipenderà molto dalla reale misura della nostra mano.

