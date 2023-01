Ecco il segreto per scegliere il fondotinta giusto ed evitare di buttare soldi

Quando parliamo di make-up, siamo tutti d’accordo che la cosa che richiede tutta la nostra concentrazione è la scelta del fondotinta. È molto facile sbagliarsi, se non si conosce alla perfezione il sottotono del proprio incarnato. Ma per tutte le amiche che ci leggono oggi vogliamo svelare i segreti per scegliere il fondotinta perfetto, senza errori.

Che si tratti di un acquisto in negozio o di un acquisto online, questi piccoli accorgimenti vi accompagneranno nella scelta del fondotinta che si fonda perfettamente col vostro incarnato.

Come capire il colore di fondotinta giusto

Se siete in negozio, potreste sentirvi più sicure: grazie ai tester, potete testare i vari colori sul dorso della vostra mano. Ma è proprio qui il primo errore in cui tutte incappiamo. L’incarnato delle mani non è neanche lontanamente paragonabile all’incarnato del viso. Ecco quindi come dovete procedere. Prendete due (massimo tre) tonalità di fondotinta che più pensate si avvicinino al vostro incarnato e usate i tester per stendere i diversi prodotti sul viso, nella zona di confine tra viso e collo.

A questo punto sarà fondamentale attendere 5 minuti. Durante questo tempo i fondotinta si ossideranno (all’aria, qualsiasi fondotinta si scurisce). Controllate allo specchio quale delle tonalità da voi scelte si è fusa perfettamente col vostro incarnato e saprete che quello è il fondotinta giusto. Portatevi dello struccante dietro per rimuovere il prodotto (e ricordatevi che esiste un modo originale di riutilizzare dischetti!).

Ecco il segreto per scegliere il fondotinta giusto online

Diversa è la questione per la scelta del fondotinta online. Quando acquistiamo i prodotti per il make-up online, non abbiamo la possibilità di provarli. Oggi vi suggeriamo alcuni accorgimenti per non sbagliare nella scelta. Una prima soluzione consiste nel recarsi sul sito del marchio di make-up che avete individuato e chiedere una consulenza personalizzata al produttore. Su molti siti, infatti, esiste proprio un servizio di consulenza per aiutarvi a scegliere il perfetto colore di fondotinta (e correttore) per il vostro viso.

In alternativa, potete guardare foto e video dei vari swatch di colori, ovvero foto del prodotto applicato sui vari incarnati. Come ultima opzione potete sempre inserire il nome del fondotinta (o relativo codice) che attualmente usate (e che è perfetto per il vostro incarnato) nei motori di ricerca online, per confrontarlo con prodotti simili di altri marchi. Così facendo, potrete sapere quali prodotti assomigliano di più al vostro, come finish e come texture.

Come schiarirlo o scurirlo

Riutilizzare correttori in modo originale si rivela un rimedio ingegnoso, se sbagliamo tonalità. Ma per il fondotinta il discorso è diverso. Se fosse leggermente troppo chiaro per il vostro incarnato, dovremo scurirlo nei punti giusti usando un po’ di terra. Nel caso in cui, invece, fosse troppo scuro, l’ideale è mescolarlo con una nuance ben più chiara e verosimilmente otterrete il fondotinta perfetto per voi. Ecco il segreto per scegliere il fondotinta perfetto, sia nei negozi che online. Non dovrete più temere l’errore perché, con queste strategie, la possibilità di sbagliarvi sarà ridotta all’osso.