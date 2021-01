Una pioggia di incentivi non solo per coloro che decidono di acquistare una nuova auto, in particolare per i modelli ibridi ed elettrici ma anche per chi vuole smaltire in modo conveniente la vecchia auto o la moto usurata compagna di innumerevoli viaggi e trasferte.

La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha previsto un’ulteriore agevolazione per chi vuole disfarsi di vecchie auto e motocicli.

Nel dettaglio, il bonus rottamazione prevede un rimborso di 500 euro utile all’acquisto di altri mezzi.

L’obiettivo del Governo

Rottamare le numerose auto ferme e in disuso che inquinano il Paese, agevolando dall’altra parte la diffusione di veicoli più ecologiche e a basse emissioni inquinanti.

500 euro in arrivo per chi decide di rottamare l’auto o la moto. Tempi e modalità

Per usufruire dell’agevolazione è necessario procedere alla rottamazione del veicolo o del motociclo entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In questo modo, si potrà ricevere:

a) 500 euro per la rottamazione di auto da Euro 0 ad Euro 3;

b) 500 euro per la rottamazione di motocicli da Euro 0 ad Euro 2;

c) 500 euro per la rottamazione di motocicli Euro 3 a due tempi.

Il rimborso dovrà essere riutilizzato, entro massimo i successivi 3 anni dalla rottamazione, per l’acquisto di:

a) biciclette ed e-bike;

b) monopattini elettrici;

c) servizi di car sharing;

d) abbonamenti per il trasporto pubblico.

Inoltre, il bonus non fa cumulo con i redditi ai fini ISEE.

Come procedere alla rottamazione

Per rottamare i vecchi mezzi e ricevere il bonus sarà necessario fare richiesta alle concessionarie abilitate oppure ai centri per la demolizione. Carta di circolazione, targa e certificato di proprietà andranno consegnati prima della rottamazione, al termine della quale il cittadino dovrà ricevere un certificato di avvenuta demolizione del veicolo e del motociclo.

Limitazioni

Infine, da sottolineare che tale incentivo non è disponibile per tutti ma solamente per coloro che vivono in città metropolitane molto inquinate come:

a) Lombardia;

b) Molise;

c) Piemonte;

d) Lazio;

e) Veneto;

f) Liguria;

g) Sicilia;

h) Toscana.

