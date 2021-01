Un pessimo falso segnale sui mercati azionari che ora potrebbero anche crollare. Andiamoci però cauti, perchè al momento non è davvero chiaro quali siano le intenzioni dei mercati.

Viene definita “trappola per specialisti” quel pattern che a un’esplosione di momentum al rialzo come verificatasi ieri, questa è successivamente seguita da un nuovo ribasso. Proprio ieri sera ci chiedevamo se il movimento della giornata, in concomitanza con il giuramento di Joe Biden, fosse stato o meno falso segnale. Oggi purtroppo, non possiamo che iniziare a preoccuparci e di non poco per questi mercati che negli ultimi 7/10 giorni continuano a non decidere in un momento, dove le previsioni proiettano un ribasso fino a metà febbraio, se non fino al setup annuale dell’8 marzo.

Ora, come al solito, andremo a tracciare la nostra mappa dei prezzi per capire cosa fare sui mercati e a quale tendenza accodarsi e se al momento è in corso un movimento direzionale.

Alle ore 20:53 del 21 gennaio, leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.905

Eurostoxx Future

3.609

Ftse Mib Future

22.410

S&P 500 Index

3.851,5

Dove porteranno questi prezzi da domani in poi?

Siamo in un frangente temporale dove la previsione annuale “scommette per un ribasso”

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Dopo l’ennesimo falso segnale, si tornerà al ribasso o al rialzo?

Un pessimo falso segnale sui mercati azionari che ora potrebbero anche crollare. Ma sarà così?

I livelli spartiacque per capire le reali intenzioni dei mercati da domani in poi:

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 22 gennaio inferiore a 13.789.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 22 gennaio inferiore a 3.579.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 22 gennaio inferiore a 22.375.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 22 gennaio inferiore a 3.779.

Non è ancora ribasso ma nemmeno rialzo. A questo punto meglio attendere sviluppi prima di prendere una posizione netta sui mercati in ottica multidays altrimenti il rischio di andare controtrend e subire delle perdite anche notevoli, è davvero elevato.