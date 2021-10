500 euro ai diciottenni nella nuova legge di bilancio in presenza di questi requisiti

Tra le novità apportate dalla Legge di Bilancio, c’è il Bonus Cultura, introdotto per favorire l’approccio dei giovani allo stesso. Il beneficio, a differenza del passato diventa una misura permanente per accedere alla quale non occorrerà più un ISEE inferiore ai 25.000 euro. Dunque, attraverso un incentivo che arriva fino a 500 euro, i diciottenni potranno acquistare libri, biglietti per teatri, concerti, musei. Insomma, potranno investire del denaro per approcciarsi agli ambienti culturali in genere, stimolando ed accrescendo il loro interesse in materia.

Tra le novità della misura, oltre all’eliminazione del limite ISEE, vi è anche il cambiamento della procedura di accesso. La circostanza del perché sia diventata permanente significa, infatti, che non ci sarà più bisogno di attenderne i tempi per l’attivazione. Pertanto, i diciottenni avranno diritto di usufruirne direttamente, senza più alcuna burocrazia. Questo perché il Governo ha deciso di destinare, permanentemente, 500 euro ai diciottenni nella nuova Legge di Bilancio. Ciò, in presenza di questi requisiti che esamineremo insieme.

La 18App, così, diventa un vero e proprio piano strutturale, cui verranno destinati ben 230 milioni di euro ogni anno. Il limite ISEE, che era contenuto nella bozza, è stato eliminato per evitare situazioni di disparità tra i giovani. Inoltre, l’estensione del bacino di utenza della misura ne garantirà una maggiore proporzione nell’importo. Sicché, ciascun diciottenne avrà l’utilizzo della carta elettronica per gli acquisti indicati. Al Ministero della Cultura, invece, spetterà il controllo sul corretto utilizzo della carta. Pertanto, in caso di violazione delle disposizioni, verranno adottate le seguenti misure:

1) disattivazione della carta;

2) cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati;

3) negazione di accredito;

4) sospensione dell’accredito;

5) sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati.

Le misure sanzionatorie varieranno a seconda della gravità delle violazioni.

Requisiti per l’accesso al Bonus Cultura

Quindi, sospettano 500 euro ai diciottenni nella nuova Legge di Bilancio in presenza di questi requisiti: residenti nel territorio nazionale o con permesso di soggiorno valido. Gli acquisti possibili con il detto bonus sono i seguenti:

1) biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo. Nonché, ticket per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

2) libri;

3) abbonamenti a quotidiani e periodici;

4) musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva;

5) costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Insomma, un vero passo in avanti all’insegna della cultura, che gioverà certamente alle nuove generazioni!