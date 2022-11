5 trucchi d’oro per mettere da parte soldi velocemente per comprare una moto o un’auto nuova

Alzi la mano chi non ha una compera importante che intende raggiungere nel medio termine. A volte bastano pochi anni per racimolare il necessario per realizzarla. A spanne, potrebbero esserlo tutte quelle spese (arredo, auto, moto, etc) che assorbono tra i 5 e i 25mila euro.

Altre voci di spesa si trascinano invece per molti anni o decenni, come la casa. Tuttavia, anche qui una sana politica di accumulo dei risparmi può accorciare i tempi.

Più in generale, risparmiare in maniera quasi scientifica aiuta a fare la differenza. Cioè a rendere un sogno reale e concreto rispetto a un altro destinato a restare tale, un sogno. Vediamo allora 5 trucchi d’oro per mettere da parte soldi velocemente e dare forma ai desideri.

Avere le idee chiare sin dall’inizio

Il primo atto da compiere è quello di fissare tempi e cifra necessaria, cioè partire con le idee chiare sul da farsi. Un conto è provare a risparmiare, un altro è darsi un obiettivo e lottare per ottenerlo.

La cifra da raggiungere deve essere compatibile con le reali possibilità, sia di entrate che di capacità di risparmio. Parimenti i tempi devono essere congrui, quindi non immediati e neanche eterni.

Non si decide mai a fine mese quanto mettere da parte

Per rientrare nel budget familiare, la regola del 50-30-20 può fare la differenza. Cioè al momento dell’incasso (stipendio, pensione, affitto, etc) si decide subito dove destinare i soldi. Il 50% alle spese fisse, il 30% a quelle variabili e il resto al risparmio.

Chi in genere non riesce mai a risparmiare è perché si crea quest’obiettivo solo a fine mese, a soldi ormai finiti. In pratica, si tratta di razionare i pochi spicci rimasti in tasca in attesa del nuovo incasso. Questo modo di fare, però, non ha nulla a che vedere con il concetto di risparmio.

Rivedere le spese fisse e tagliare quelle inutili

Per alimentare i risparmi, una prima doppia analisi da fare passa per le spese fisse e quelle variabili. Le prime vanno limate all’essenziale, perché spesso sono quelle che assorbono il grosso delle entrate. Le seconde vanno razionate, se importanti, o eliminate se inutili.

I soldi ricavati (meglio: non impegnati) da questi tagli andrebbero stornati alla voce risparmi, e non in altri capitoli di spese non necessari. Questo doppio modo di fare potrebbe portare a racimolare anche fino a 2-300 euro al mese.

Completiamo la presentazione dei 5 trucchi d’oro per mettere da parte soldi velocemente

Un altro trucco d’oro è quello di separare e girare a un conto ad hoc tutti i soldi destinati ai risparmi. Cioè il conto risparmi non dovrebbe mai coincidere con il c/c ordinario con cui effettuiamo incassi e pagamenti.

Inoltre, dovrebbe essere sprovvisto di card per effettuare prelievi e pagamenti. In tal modo taglieremmo sul nascere ogni tentazione di spesa inutile o impulsiva.

Proteggere il capitale anche attraverso un titolo di Stato

Infine, occorre ricordarsi di difendere i soldi, sempre. Nel mentre siamo impegnati a risparmiare nuovo denaro, quello già messo da parte è rosicchiato dall’inflazione.

Tradotto, occorre avanzare nel piano di accumulo risparmi e proteggere quelli già esistenti per mantenerli invariati. Anche un conto deposito da 1 a 5 anni potrebbe contribuire alla causa.