Calcoli statistici per quanto riguarda gli indici azionari insieme alle analisi di alcune voci di bilancio di alcune società quotate, ci fanno ritenere che entro pochi punti percentuali possano crearsi le condizioni per assistere ai prezzi e ripartire in ottica di lungo termine. Come al solito, parliamo e scriviamo di probabilità e pattern che nella storia si sono rivelati vincenti. Come al solito poi, ogni operatività dei nostri Trading System viene coperta da Stop loss (perdita massima stimata dell’operazione). Questo per salvaguardare da eventi contrari da quanto stabilito dalla loro strategia di investimento.

In nessun modo questa operatività può rappresentare sollecitazione all’investimento, in quanto sono esempi di operatività e indicano il modo in cui “operano” degli algoritmi matematici.

Oggi il nostro Ufficio Studi utilizzando un principo statistico “pesato” sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, va ad analizzare 5 titoli sottovalutati a Piazza Affari che presto potrebbero diventare un affare di lungo termine.

Essi sono: Azimut, Generali Assicurazioni, Intesa Sanpaolo, Stellantis, e Tenaris. A questi andrebbe aggiunto anche Unicredit ma del titolo, dal punto di vista grafico, abbiamo già scritto in un articolo precedente. Il fair value stimato è di euro 12,65. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 17,03.

Nel prossimo paragrafo andremo ad analizzare gli swing grafici e se gli oscillatori evidenziano possibilità di cambiamenti all’orizzonte. Inoltre, il fair value calcolato in base a principi dell’analisi fondamentale sia dal nostro Ufficio Studi che da Esperti e Analisti, SGR e società che emettono giudizi e raccomandazioni.

Questi titoli nel momento che formeranno il bottom potrebbero rappresentare un’opportunità per il risk reward a favore in quanto il gap fra prezzi attuali e il fair value value stimato, è già abbastanza elevato.

5 titoli sottovalutati a Piazza Affari che presto potrebbero diventare un affare di lungo termine

Azimut, ultimo prezzo a 19,52. Fair value a 38 euro. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 29,42.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 21,83, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 20,20/17,55 euro.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 16,23. Fair value a 28 euro. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 19,88.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 17,97, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 14,83/12,5 euro.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,8962. Fair value a 3,02 euro. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 3,06.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,3750, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,6360 /1,4370 euro.

Stellantis, ultimo prezzo a 13,822. Fair value a 28 euro. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 24,34.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 18,10, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 10,516 euro.

Tenaris, ultimo prezzo a 11,55. Fair value a 16,31 euro. Gli altri analisti invece calcolano un prezzo obiettivo in area 14,66.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 11,22, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 12,55/14,089.

Questi livelli grafici cambieranno di settimana in settimana.