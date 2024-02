3 titoli azionari del settore tecnologico che sono a grande capitalizzazione

Nelle ultime settimane e in questi giorni abbiamo analizzato diverse tipologie di titoli azionari e soprattutto facenti parte dei mercati di diversi Paesi. Stavolta, invece, ci occuperemo di quelli di un settore specifico e molto fruttuoso negli ultimi anni, cioè quello tecnologico. Precisamente, illustreremo alcune azioni tech che appartengono ad aziende a grande capitalizzazione. Stavolta non tratteremo però dei ‘’Magnifici 7’’, cioè i titoli di questo settore che nell’anno appena trascorso hanno trainato il rally di Wall Street.

Grazie al boom dell’Intelligenza Artificiale il settore tecnologico ha rivestito una grande importanza negli ultimi anni. Tutte le aziende che hanno saputo cavalcare questo trend sono infatti cresciute molto.

Si tende spesso a parlare soltanto delle ‘’Magnifiche 7’’ di Wall Street e cioè di azioni appartenenti a società del calibro di Meta, Alphabet o Microsoft. Tuttavia, anche molte altre forse meno note hanno beneficiato non poco di questa situazione.

Oggi, tuttavia, non è di queste che tratteremo. Invece, illustreremo presto 3 titoli azionari del settore tecnologico che appartengono comunque ad aziende a grande capitalizzazione. Come al solito, analizzeremo anche ciò che dice in proposito il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma online Marketscreener.

Equinix Inc.

Quest’azienda offre servizi di interconnessione e di datacenter, permettendo a diverse società di collegarsi tra loro grazie alla sua piattaforma accessibile in tutto quanto il Mondo.

L’attuale prezzo di mercato delle sue azioni è di 883 USD. Secondo il consenso degli analisti (di numero 24) riportato da Marketscreener la raccomandazione media è Buy e il prezzo obiettivo medio fissato è di 891,5 USD.

Alibaba

Un altro interessante titolo è quello appartenente al colosso dell’e-commerce cinese e cioè Alibaba. L’attuale prezzo di mercato delle sue azioni è di 75,96 USD. Secondo il consenso riportato dalla piattaforma online Marketscreener (45 analisti) la raccomandazione media è Buy e il prezzo obiettivo medio fissato è di 781,5 CNY.

3 titoli azionari del settore tecnologico e che appartengono ad aziende a grande capitalizzazione: Oracle Corporation

Oracle Corporation è una multinazionale statunitense specializzata in tecnologia informatica e in particolare nello sviluppo e nella commercializzazione di software, ma anche di tecnologie per database e di sistemi ingegnerizzati in Cloud.

Il prezzo a cui attualmente vengono vendute le sue azioni è 112 USD. Invece, secondo il consenso degli analisti (di numero 34) riportato dalla piattaforma online Marketscreener la raccomandazione media è Accumulate e il prezzo obiettivo medio fissato è di 124,3 USD.

