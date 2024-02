3 principali titoli del mercato europeo secondo gli analisti di Goldman Sachs

Abbiamo scritto più volte dei cosiddetti “Magnifici 7” statunitensi, titoli del settore tecnologico che nel 2023 hanno trainato il rally di Wall Street. Ebbene, ne esiste un equivalente europeo e per cui la banca Goldman Sachs ha coniato un termine: GRANOLAS. Le aziende che ne fanno parte sono quelle con il più alto valore di mercato in Europa e presentano una solida e costante crescita degli utili. Vediamone alcune e illustriamo cosa dice il consenso degli analisti in proposito.

3 principali titoli del mercato europeo: Novartis

A differenza delle più importanti azioni americane, quelle europee non fanno tutte parte del settore tecnologico e sono anzi molto più diversificate.

Novartis, ad esempio, si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. È anzi uno dei leader non solo europei ma anche mondiali di questo settore. L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 91,63 CHF. Il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (di numero 21) ha per raccomandazione media Accumulate e fissa come target medio 109,6 USD.

GSK

Un altro dei principali titoli del mercato europeo sarebbe proprio GSK, che è un’azienda biofarmaceutica di respiro mondiale. Si occupa della ricerca e dello sviluppo di farmaci antitumorali.

Il prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 1.672 GBX al momento. Secondo il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (di numero 23) la raccomandazione media è Accumulate e il prezzo obiettivo medio è 19,49 GBP.

LVMH

L’ultimo titolo azionario europeo di cui tratteremo in questa sede è LVMH, leader mondiale nel settore dei prodotti di lusso. Un settore, insomma, completamente diverso rispetto a quello di cui fanno parte le altre due aziende che abbiamo citato.

Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le sue azioni è di 850,1 euro. Secondo il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma Marketscreener (numero 26) la raccomandazione media è Buy e il prezzo obiettivo medio è invece di 844,3 euro. Questo è tutto ciò che c’è da sapere sul titolo.

Oltre a quelli che abbiamo citato, fanno parte dei GRANOLAS di Goldman Sachs anche altri titoli azionari europei: Astrazeneca, Roche, ASML, L’Oreal, SAP, Sanofi, Nestle e Novo Nordisk.

