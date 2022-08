Il benessere psicofisico passa da mille accortezze e da mille premure, e coinvolge ogni individuo ad ogni stadio della propria età. Si parte dall’alimentazione per arrivare all’attività fisica in generale. Inoltre coinvolge anche la psiche e lo stato di grazia interiore. Insomma, “stare bene” è molto più di una semplice affermazione.

D’estate il gran caldo potrebbe apportare dei problemi ad alcune fasce di individui. Può essere il caso, ad esempio, dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative come il Parkinson alle prese con ondate di calore. Altre volte, invece, le conseguenze si avvertono a livello di pressione arteriosa, che scende sotto certe soglie definite normali.

Vediamo come comportarsi in questi casi, in particolare, ecco 5 rimedi naturali contro la pressione bassa in estate.

Quando la pressione si può definire bassa e quando preoccuparsi

La pressione arteriosa si ritiene nello standard quando i suoi valori sono inferiori a 120/80 mmHg. Al di sopra e al di sotto di questi numeri si parla solitamente di ipertensione o ipotensione, a seconda dei casi.

Tuttavia, esistono varie sfumature di valori di cui occorre tener conto. Cioè non basta il solo sforamento dei valori standard per allarmarsi. In questi casi la miglior cosa da fare è quella di parlarne sempre con il proprio medico per indagare sulle cause, i sintomi e le soluzioni da adottare.

5 rimedi naturali contro la pressione bassa in estate che potrebbero alzarla

Quando si è colti da pressione bassa ci si chiede come reagire e cosa fare per riportarla a livelli standard. Vediamo alcune possibili soluzioni da adottare a seconda delle varie fattispecie.

Anzitutto sarebbe bene parlarne con il proprio medico di fiducia. Servirebbe per indagare sulle possibili cause del fenomeno e comprendere se si è trattato di un sintomo oppure no.

Tuttavia, in estate una prima cosa da fare è quella di rinfrescare polsi e tempie sotto l’acqua corrente. Specie nelle ore più calde della giornata o nei momenti di afa, può rivelarsi un toccasana la semplice riattivazione dei riflessi nervosi. La freschezza derivante dal liquido potrebbe bastare a dare una marcia in più alla pressione arteriosa.

Sulla stessa falsariga, i medici consigliano di bere o sorseggiare del caffè. La bevanda agisce come vasocostrittrice e si rivela utile alla causa pressoria dell’organismo umano.

Un’altra raccomandazione riguarda l’assunzione di alcolici, da evitare soprattutto per chi è soggetto a tali cali pressori.

Infine vale sempre la raccomandazione maestra di vestire leggeri nella bella stagione. I tessuti, in particolare, dovrebbero assorbire il sudore e agevolare il ricircolo di ossigeno tra l’ambiente esterno e il capo stesso.

