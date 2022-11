5 ragioni sul perché si ha sempre fame anche dopo aver mangiato e 2 rimedi

Perché si ha sempre fame? Molte persone avvertono la sensazione anche dopo aver mangiato. Sebbene esistano i rimedi, è bene comprendere i motivi del disagio. Il senso di fame anche dopo aver mangiato è un problema soprattutto per chi vuole dimagrire. È un comportamento psicologico che a volte può presentarsi come una malattia.

Ecco il motivo per il quale tanti si chiedono cosa fare se hanno sempre fame, il perché succede anche dopo aver mangiato. Quando accade ogni 2 ore, qual è la ragione? A volte potrebbe essere legato al diabete e altre volte alla gravidanza. Tra l’altro, alcuni hanno sempre voglia di mangiare anche se non hanno fame. Potrebbe essere la tiroide? Se no, quali sono le cause? Che sia fame di dolce o salato, questa cosa ha un vero e proprio nome.

Avere una perenne fame e il bisogno di cibo costante è un vero problema. “Perché ho sempre fame anche dopo aver mangiato?” È questa la domanda che frulla per la testa sempre? Ecco, dunque, 5 ragioni sul perché si ha sempre fame, ma soprattutto rimedi efficaci e cause.

Scopriamo le 5 ragioni sul perché si ha sempre fame e le cause (anche dopo aver mangiato)

Lo stomaco brontola continuamente? Potremmo essere disidratati, infatti è la prima ragione del perché si ha sempre fame.

Non bere a sufficienza può confondere il corpo a vedere la disidratazione con la fame.

Carenza di proteine? Ebbene sì, assumerne poche significa far aumentare il senso di fame poiché la carne frena il senso di sazietà, azzerando l’appetito.

Dormire poco incide sull’appetito perché riduce l’ormone della sazietà: la leptina.

Mangiare di fretta porta ad avere sempre fame anche subito dopo aver mangiato dato che il corpo non assimila.

Bere troppi alcolici vuol dire avere sempre fame. Infatti, favorisce la produzione di grenalina, che sarebbe l’ormone della fame.

Le cause e la condizione che si verifica anche dopo aver mangiato possono dipendere da sensi emotivi, tra cui: rabbia, noia, stress, solitudine, tensione, fatica e ansia.

2 rimedi per calmare l’appetito

Fare sport è il primo rimedio per la fame nervosa e per chi ha sempre fame anche dopo aver mangiato. Piatti di fibre aiuteranno a saziare l’appetito dopo aver mangiato. Quindi bisogna mangiare lentamente e fare degli spuntini ricchi di fibre. Quando siamo perennemente affamati dobbiamo controllare gli attacchi di fame, non solo mangiando le giuste porzioni ma anche equilibrando i pasti durante la giornata.