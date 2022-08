In questo periodo estivo cerchiamo sempre qualche alimento capace di soddisfare il palato senza pesare sul girovita. Meglio ancora se è qualcosa di fresco che ci aiuti a superare le giornate sempre più calde. Qualcosa di sano, magari preparato da noi senza perdere troppo tempo. Nelle diete, quando le seguiamo, viene spesso indicato lo spuntino a metà mattino o pomeriggio. Serve per calmare la fame, in modo da non farci arrivare affamati al pranzo o alla cena. E c’è un alimento che, di solito, viene inserito proprio per questi momenti.

Lo yogurt è perfetto per uno spuntino a metà mattina o pomeridiano

Si tratta dello yogurt che, come insegnano gli esperti dell’Humanitas, ha davvero molte proprietà. Prima di tutto, 100 g di prodotto portano solo 66 calorie. Delle quali, solo il 24% sono carboidrati, con il 53% di lipidi e il resto di proteine. Il vantaggio dello yogurt è che ti fa assumere proteine di qualità, oltre a tutti gli altri nutrienti che troviamo nel latte, con maggiore digeribilità. Come spiegano gli esperti, poi, lo yogurt sarebbe fonte di vitamine che favoriscono il metabolismo e di minerali ottimi per la salute di cuore, ossa e denti. E avrebbe anche proprietà antiossidanti.

Insomma, che sia un alimento utile, da inserire nelle nostre diete, è innegabile. Volendo, poi, possiamo seguire la ricetta per preparare lo yogurt veloce ed economica, tramandata dalle nonne, per uno yogurt ottimo fatto in casa. Il che è sempre una soddisfazione. Bastano solo 2 alimenti, ovvero 1 litro di latte e qualche cucchiaio di yogurt greco o bianco intero.

La ricetta per preparare lo yogurt in casa senza yogurtiera e fermenti lattici

Ne esistono diverse varianti, ma gli alimenti di base sono sempre questi due. Per prima cosa, lasciamo che latte e yogurt abbiano la stessa temperatura. Per questo, dovremo tenerli 90 minuti fuori dal frigorifero, in modo che si uniformino. Ora, dovremo mettere il latte in un pentolino e portarlo ad ebollizione. A questo punto, dopo averlo fatto sobbollire per 8 o 10 minuti, spegniamo. Di solito, si forma una panna sopra il latte che andrà eliminata completamente. Quando il latte è tiepido, dovremo fare un’altra cosa.

Mettiamo, in pentolino, una tazza di latte, aggiungendoci tutto lo yogurt greco o bianco e amalgamiamo. Poi, versiamo il composto nel resto del latte e mischiamo, in modo che sia tutto omogeneo. Riempiamo dei barattoli, sigilliamo bene e mettiamo in una dispensa buia, ricoprendoli. Dopo 5 o 6 ore possiamo riporli in frigorifero. A questo punto, la base dello yogurt è pronta e cremosa. Potremo aggiungere pezzetti di frutta, oppure miele, o cereali. O preparare un dolce soffice e gustoso da portare in spiaggia. Una vera delizia.

