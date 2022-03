Fare ordine negli armadi e nei cassetti non è sempre un’attività noiosa e perditempo. In moltissime situazioni aiuta a dare una sistemata non solo fuori, ma anche dentro. Il nostro cervello finalmente si rilassa e questo incide positivamente sul nostro umore. E poi è finalmente arrivato il periodo del cambio stagione, quale migliore occasione per rivoluzionare tutto e avere un armadio sempre perfetto da qui al prossimo inverno?

Il cambio stagione può metterci anche un po’ in crisi, è vero, ma ci aiuta soprattutto a mettere da parte le cose che non mettiamo più e che potremo anche vendere online.

5 passaggi veloci per fare il cambio stagione in un baleno e avere un armadio ordinato e profumato tutto l’anno

Per ordinare l’armadio la nostra parola d’ordine deve essere organizzazione. Per evitare di incappare in un caos più totale, ecco alcuni punti essenziali per fare il cambio stagione:

svuotare l’armadio senza paura e pulirlo;

usiamo il letto come piano di appoggio e dividiamolo in due parti: una metà per le cose da tenere e l’altra per le cose decisamente troppo invernali;

selezionare gli abiti o gli accessori da vendere o donare ad associazioni benefiche e mettere tutto in una busta, così ci saremo tolti subito un ingombrante problema;

mettere le cose invernali in scatole o contenitori appositi e riporre tutto nella zona dell’armadio dedicata;

infine, definire gli spazi.

Una delle cose più importanti quando si parla di ordine è quello di definire, prima ancora di sistemare, le parti dell’armadio destinate a tipologie di capi. I cassetti saranno dedicati all’intimo, alle magliette di cotone, allo sport. L’anta più lunga ai cappotti e alle giacche per evitare di rovinarle. L’anta meno corta invece a pantaloni, gonne e vestiti midi. Per i vestiti lunghi potremo optare per l’anta più lunga ed evitare così fastidiose pieghette. E poi, non dimentichiamoci di cappelli e borse. Dedichiamo anche a loro uno spazio specifico e, se non ci stanno, potremo utilizzare delle bellissime e comodissime ceste da riporre nella stanza. Con le loro magnifiche fantasie fanno anche arredamento e sono bellissime da esporre.

Rimedi naturali per profumare il guardaroba prima e dopo

Per quanto riguarda la pulizia dell’armadio basterà riempire una bacinella di acqua tiepida e metterci all’interno limone e bicarbonato. Passare una pezza umida su tutte le superfici igienizzerà l’intero guardaroba in un lampo. Inoltre, per evitare sgradevoli odori possiamo anche optare per delle fragranze completamente naturali e, per saperne di più a riguardo, si consiglia la lettura di questo articolo. La lavanda è sempre un’ottima soluzione. Ecco, quindi, i 5 passaggi veloci per fare il cambio stagione primaverile e avere l’armadio sempre profumatissimo.