Finalmente si avvicina Ferragosto, una giornata che per molti significa festa, amici e divertimento. Dai falò sulla spiaggia alle grigliate in compagnia, Ferragosto è una giornata in cui vivere appieno la bellezza dell’estate e la libertà dagli impegni lavorativi.

5 opzioni last minute per trascorrere un Ferragosto indimenticabile senza spendere una fortuna

Per trascorrere un Ferragosto originale e divertente, che sia diverso ogni anno ci vogliono inventiva ed originalità. Eppure, a volte è difficile decidere che cosa fare per non ripetere sempre le stesse cose. Vediamo insieme, quindi, questa 5 possibili attività.

Picnic in montagna

Un bel picnic in un luogo magnifico e possibilmente al fresco è un’ottima idea per un Ferragosto semplice e perfetto. Infatti, non serve spendere cifre esorbitanti e fare cose fuori dal comune per divertirsi, bastano gli amici e un bel panorama. Per cui, con un cestino ricco di delizie, birra fresca e una coperta, si avrà un Ferragosto last minute perfetto e a basso costo.

Parco divertimenti o parco acquatico

Queste alternative sono perfette per divertirsi con gli amici tra attrazioni, scivoli e montagne russe. Per cui, per trascorrere un Ferragosto diverso da tutti gli altri, questi parchi sono un’ottima alternativa.

Grigliata con gli amici

Questa è forse una delle opzioni più semplici da organizzare ed anche una di maggior successo. Infatti, chi non ama una buona grigliata con gli amici, durante la quale raccontare buffi aneddoti e godersi una splendida giornata all’aperto?

Una giornata romantica

Solitamente Ferragosto è una giornata da condividere con gli amici, ma perché non cambiare e trascorrere dolci momenti con il proprio partner? Se la vita quotidiana non permette alla coppia di dedicarsi le meritate attenzioni, Ferragosto potrebbe essere un buon momento per recuperare il tempo perduto.

Una giornata in barca

Infine, una giornata in barca è l’ultima delle 5 opzioni last minute per trascorrere un Ferragosto indimenticabile senza spendere una fortuna. Infatti, in questo modo si riuscirà a trascorrere un Ferragosto originale senza rinunciare al mare. In questo caso, però, ci si dovrà organizzare un po’ in anticipo per essere certi di trovare una barca. Ma così si avrà il mare tutto per sé per festeggiare in compagnia, tra il bel panorama, la musica e il buon cibo.

Concludendo, queste sono alcune delle idee con cui festeggiare Ferragosto in modo originale in compagnia.