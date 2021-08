Le crêpes sono delle cialde sottili e morbide di origine francese molto amate in tutto il Mondo e perfette per piatti sia caldi che freddi. Queste deliziose cialde sono semplici da preparare e perfette per un pranzetto o una cena veloce e gustosa. Si possono condire con una miriade di alternative dolci e salate e per questo possono soddisfare ogni gusto e palato.

Continuando a leggere, vedremo una variante colorata e deliziosa delle crêpes: le crêpes agli spinaci.

Basta un ingrediente per rendere uniche le nostre amatissime crêpes e per riempirle di colore

Le crêpes agli spinaci sono un’allegra variazione della ricetta tradizionale pensata per arricchirla di gusto e proprietà utili all’organismo. Infatti, gli spinaci sono dei vegetali ricchi di vitamina A, C, K, E, fibre e sali minerali come il ferro. Tutti questi elementi li rendono ottimi antiossidanti e avendo pochissime calorie, sono indicati per le diete dimagranti. Vediamo quindi come preparare le crêpes agli spinaci.

Ricetta delle crêpes agli spinaci

Questa ricetta originale e deliziosa permette di ottenere delle crêpes perfette per un pasto ricco di colore, da farcire a piacere. Per cui, incredibile ma basta un ingrediente per rendere uniche le nostre amatissime crêpes e per riempirle di colore.

Ingredienti

spinaci lessati 100 g; latte 500 ml; farina 160 g; uova 3; olio evo, sale, pepe q. b.

Procedimento

Per cominciare, lessare gli spinaci e farli raffreddare in uno scolapasta perché perdano l’acqua in eccesso. In seguito, frullare gli spinaci con 100 ml di latte ed aggiungere un pizzico di sale e pepe.

In un recipiente a parte mettere uova, latte e spinaci frullati e mescolare, poi aggiungere la farina setacciata poco alla volta sempre mescolando.

Ora, scaldare una padella antiaderente e aggiungere qualche goccia di olio allargandola con un tovagliolo. È importante non abbondare con l’olio, ma metterne lo stretto necessario per ricoprire il fondo.

A questo punto, rimuovere la padella dal fuoco e versarvi al centro un mestolo di impasto, facendolo poi allargare a tutta la padella.

Ora, rimettere la padella sul fuoco e quando i bordi della crêpe si alzano, la crêpe sarà pronta. Quindi, è il momento di impiattare e di farcire a piacere.