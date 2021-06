Con l’arrivo dell’estate, tutti amano godersi le giornate all’aperto e con gli amici, magari gustandosi della deliziosa carne alla griglia. È una delle tradizioni più diffuse ed amate da tutti, grandi e piccini, famiglie ed amici.

Continuando a leggere nell’articolo di oggi vedremo una ricetta originale di carne alla griglia deliziosa e perfetta per l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Spiedini di maiale all’ananas

Questa pietanza deliziosa è perfetta per dare un tocco di originalità alla carne. Infatti, la carne di maiale è uno dei grandi classici delle grigliate, e con l’aggiunta dell’ananas li gusteremo in un modo nuovo. Inoltre, questi spiedini sono semplici e molto gustosi.

Ingredienti

500 g lonza di maiale;

500 g polpa di ananas;

2 cucchiai di aceto balsamico;

2 cucchiai di senape;

1 cucchiaino di miele;

olio, sale, pepe q. b.

Procedimento

Per cominciare, tagliare l’ananas e la lonza di maiale a cubetti di circa 3 cm. Poi, su uno stecco da spiedino infilzando alternativamente un pezzo di ananas e uno di lonza.

Dopodiché, preparare in una ciotola la salsa per la marinatura unendo senape, aceto, miele, olio, sale e pepe. In questa, mettere gli spiedini a marinare per circa 1 ora in frigorifero.

Infine, mettere gli spiedini sulla griglia calda e cuocerli per circa 7-8 minuti, girandoli spesso.

I nostri deliziosi spiedini sono pronti per essere gustati.

Un condimento speciale

Per rendere unica questa ricetta originale di carne alla griglia deliziosa e perfetta per l’estate, si può preparare una salsa deliziosa. Stiamo parlando della salsa tartara, perfetta per carne e pesce. Per preparare la salsa tartara, serviranno:

2 tuorli sodi;

4 cucchiai di maionese;

2 cetriolini sott’aceto;

1 cucchiaino di senape;

olio q. b.;

sale q. b.

Per preparare la salsa, amalgamare con una frusta senape, maionese, sale e aceto. In seguito, aggiungere gli altri ingredienti, sbriciolando i tuorli nel composto.

La salsa è pronta per accompagnare gli spiedini, e per rendere ancora più speciale la nostra grigliata.

Approfondimento

Ecco la differenza tra la cottura su griglia e quella sul barbecue