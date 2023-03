10 monete da 2 euro che possono farci diventare ricchi. Una vale 50 mila euro

Alcune monete sono autentici pezzi da collezioni e valgono una fortuna ma bisogna sapere quali cercare e che caratteristiche devono avere. Eccone una selezione.

Le monete possono valere davvero tanto se sono pezzi unici e in buono stato di conservazione. Valgono ancora di più se sono Fior di conio quindi molto simili allo stato della coniazione. Anche la tiratura è importante, livello di rarità e data di emissione possono far diventare la moneta più o meno preziosa. Spesso le abbiamo in casa senza saperlo, le teniamo nel portamonete, in un salvadanaio, convinti di aver conservato 2 euro. Invece con quella moneta potremmo comprare un monolocale.

Dobbiamo sapere che spesso le monete da 2 euro vengono coniate per commemorare un evento, questo è un fattore determinate. Più di altre monete hanno assunto un valore particolare. Partiamo dai 2 euro di Grace Kelly. Coniata dal Principato di Monaco nel 2007 per il venticinquesimo anniversario della morte di Grace Kelly, se ne trovano solo 2 mila esemplari. Questo porta il suo valore fino a 2.500 euro.

Vaticano e Asterix

Tra le 10 monete da 2 euro preziose e rare troviamo i 2 euro del Vaticano, moneta coniata per la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia nel 2005. Ce ne sono 100 mila esemplari e il valore è di 300 euro. I 2 euro di San Marino sono stati coniati in 110 mila esemplari e il valore è di 300 euro. Nel 2019 in Francia vennero create le monete da 2 euro con l’effige di Asterix e Obelix, oggi valgono fino a 109 euro.

In Finlandia nel 2004 vennero coniate 500 mila monete da 2 euro in occasione dell’entrata nell’Unione Europea di Cipro e Malta e di altri Stati come la Slovenia. Queste monete valgono 60 euro l’una. Anche la Slovenia ha coniato una moneta da 2 euro particolare, 400 mila esemplari per celebrare i 50 anni dei Trattati di Roma con cui l’Unione Europea è nata. Il valore delle monete è oggi di 60 euro.

10 monete da 2 euro che possono farci diventare ricchi

Altre 3 monete da 2 euro che possono renderci ricchi hanno errori di conio. Una è francese con la tacca e il solco nella parte alta del bordo e stelle mozzate è in vendita su eBay a 2.800 euro e il suo valore potrebbe crescere negli anni. I 2 euro tedeschi senza la lettera della zecca sono una rarità assoluta in vendita a 19.500 euro, impossibile sapere il valore che potrebbero raggiungere. La moneta rarissima di 2 euro italiana Dante Alighieri del 2005 con diversi errori di conio tra cui la mancanza delle 12 stelle sul retro e le righe verticali potrebbe valere 50 mila euro.

Va senz’altro citata la moneta rara da 2 euro Albero della vita del 1999 coniata dalla Francia. È una moneta coniata tra le prime e potrebbe valere 1.200 euro. Se abbiamo monete da 2 euro conservate da tempo, controlliamole o facciamole valutare. Le sorprese potrebbero non mancare.