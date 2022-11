5 modi per profumare armadi e cassetti e togliere la puzza di umido dai mobili

La puzza di umido e quella fastidiosa sensazione di indossare abiti che emanano cattivo odore non saranno più un problema! L’accumulo di umidità all’interno del guardaroba crea un vortice puzzolente che si diffonde nell’ambiente e permane sui vestiti. Dunque, senza dubbio, il primo consiglio è quello di eseguire periodicamente una pulizia generale e far arieggiare regolare l’armadio. In verità questa piccola accortezza andrebbe riservata a tutti i mobili di casa.

Talvolta, però, questo semplice accorgimento non è sufficiente a contrastare il fenomeno dell’odore sgradevole e quindi si dovrà scovare una soluzione differente. L’odore di muffa, spesso, si ritrova anche in alcuni cassetti, magari quelli dei mobili che utilizziamo di meno. Anche in questo caso, bisognerà correre subito ai ripari per proteggere gli indumenti o le cianfrusaglie che abbiamo nei cassetti. Prima di capire quali sono i 5 trucchetti della nonna più gettonati per risolvere il problema, scopriamo qualche altro escamotage per avere una casa sempre profumata.

Come avere una casa profumata sia in estate che in inverno?

Muffa, puzza e umidità non sono nemici soltanto dei mobili, ma spesso e malvolentieri li ritroviamo anche nelle stanze di casa, talvolta sin dall’entrata. Un buon profumo, invece, rende l’abitazione non solo più accogliente e gradevole ma suscita anche un senso di pulizia, freschezza e relax. Per questo motivo, è importante trovare qualche piccolo espediente per evitare situazioni sgradevoli e possibilmente anche imbarazzanti, soprattutto quando arrivano ospiti improvvisi e non si ha il tempo di pulire in modo adeguato.

I profumatori che si trovano in commercio sono un’ottima risorsa per diffondere delle fragranze deliziose. In presenza di muffa e umidità in casa, ovviamente si dovranno eseguire anche dei lavori di manutenzione. Poi, si dovrà provvedere anche a eliminare le macchie di muffa e di umidità formatesi su soffitti e pareti. Tuttavia, in attesa di interventi più grandi, per ovviare al cattivo odore, possiamo avvalerci di semplici ed economici rimedi della nonna. Trucchetti e piccoli escamotage fai da te possono valere anche per prendersi cura dei mobili.

Alcuni profumatori per armadi, attualmente in commercio

A titolo informativo, ecco 3 esempi di profumatore per armadi, attualmente presenti in commercio:

Chicco Profuma Biancheria, Profumo Fresco e Delicato per Armadi e Cassetti, 3 Pezzi (attualmente su Amazon a 5,60 euro);

Coccolino – Profuma Biancheria, Profumi assortiti – 3 Sacchettini Coccolino – Profuma Biancheria, Profumi assortiti – 3 Sacchettini (attualmente su Amazon a 2,99 euro);

Chanteclair Sacchetti Profumati I Concentrati Muschio Bianco – 1 Confezione Da 3 Pezzi (attualmente su Amazon a 2,99 euro).

Ecco 5 modi per profumare armadi e cassetti in 5 minuti secondo le nonne

Per risparmiare soldi sulla spesa di deodoranti e profumatori, le nonne hanno messo in campo una serie di rimedi e trucchetti naturali che vale la pena provare. Partiamo da un ingrediente classico che quasi tutti hanno in casa: il riso. Questo alimento è in grado di assorbire e neutralizzare la puzza di umidità. Se profumato con qualche goccia di olio essenziale, poi, regalerà all’armadio e ai cassetti un buon odore per diverse settimane. Si consiglia di riempire un piccolo sacchetto (quello che si usa per conservare i confetti). Inserire i chicchi di riso, aggiungere circa 20 gocce di olio essenziale e poi riporre il sacchetto tra i vestiti.

Vi ricordiamo poi che, in modo simile al riso, si può usare anche qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio in un sacchetto o anche 200 grammi in una tazza. Oppure fondi di caffè che siano perfettamente asciutti al momento in cui vengono messi nelle ciotole (e per quelli non servono oli essenziali).

La seconda idea per profumare gli armadi è quella dei sacchetti con sale e tè. Esistono, infatti, degli aromi di tè molto intensi che possono aiutarci nella lotta contro i cattivi odori. Non bisognerà fare altro che munirsi di alcuni sacchetti in cotone, versarci il contenuto di due bustine di tè aromatizzato e aggiungere circa 2 cucchiai di sale grosso. Un buon rimedio da adottare per un massimo di due settimane, prima che perda di efficacia.

Un ingrediente molto apprezzato per le sue proprietà assorbenti è il bicarbonato di sodio. Anche in questo caso, basterà riempire alcuni sacchetti di tela con del bicarbonato e poi sistemarli negli angoli dell’armadio, o dei cassetti.

Polvere di caffè, un toccasana per i mobili

Tra i 5 modi per profumare armadi e cassetti, proponiamo anche la polvere di caffè. Secondo le nonne è il rimedio ideale per contrastare il cattivo odore della muffa. Cospargere il fondo dell’armadio con uno strato di caffè e lasciarlo agire per almeno 2 giorni. Per prolungare l’effetto assorbente e l’aroma, riempire dei sacchetti in tela con la polvere di caffè e lasciarli nell’armadio.

Infine, i fiori di lavanda sono perfetti per liberare i mobili dall’odore di chiuso. Non solo neutralizzano la puzza di umidità ma profumano gli ambienti in modo eccezionale.