Con il caldo che invade le nostre case pensare di dedicare del tempo alla preparazione di pietanze che richiedono l’utilizzo dei fornelli non è l’ideale. Durante questo periodo dell’anno, infatti, si opta per la preparazione di piatti veloci.

La scelta ricade spesso su alimenti freddi come le insalate di riso, di pasta, oppure fagiolini e patate, insalatone. A tal proposito e per qualche spunto veloce è consigliatissima la lettura di Solo pochi minuti per cene veloci e super light che ci salveranno dal caldo estivo.

Ma nonostante le temperature elevate risulta difficile rinunciare a mangiare il tanto amato dolce a fine pasto o durante l’intera giornata. Certo in un periodo come questo il gelato resta sempre la scelta più veloce e gustosa ma anche la più industrializzata. Possiamo però optare per questo Gustoso e consigliatissimo nelle diete è questo il gelato pronto in 5 minuti che sta spopolando.

La torta fredda al cioccolato

Ma se siamo amanti del cioccolato e non possiamo rinunciare ad una bella fettina di torta possiamo decidere di preparare una deliziosa torta al cioccolato. Senza glutine né lattosio è una torta adatta a tutti gli ospiti anche quelli più complicati. Ideale per i nostri amici vegani e per i celiaci. È questa la torta protagonista dell’estate super veloce e fresca con solo 2 ingredienti.

Ingredienti e preparazione

a) 250 g di cioccolato a scelta;

b) 100 g di panna di soia;

Ora non resta che preparare il nostro dolce. Iniziamo a tagliare a pezzetti il cioccolato e scioglierlo in un pentolino a bagnomaria insieme alla panna di soia.

Poi versiamo il composto in una tortiera da 15 cm foderata con carta da forno e mettiamola in frigo per una notte.

In seguito, spolveriamo il dolce con il cacao e serviamo magari con l’aggiunta di pezzetti di frutta fresca.

Ed ecco pronto un delizioso dessert, anche poco calorico, da poter consumare a fine pasto o come deliziosa merenda.

Ebbene, è questa la torta protagonista dell’estate super veloce e fresca con solo 2 ingredienti.