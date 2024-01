5 migliori azioni con dividendi ad alto rendimento secondo Forbes

La rivista Forbes ha reso disponibile la propria lista delle migliori azioni con dividendo su cui sarebbe possibile investire durante l’anno corrente. Scopriamo quali sono e qual è il loro rendimento.

Per il 2024 la nota rivista Forbes ha formulato la propria lista di azioni su cui potrebbe essere conveniente investire durante quest’anno. Nello specifico, azioni con dividendi che garantiscono un alto rendimento a chi decide di investirvi.

I vantaggi di investire questo tipo di titoli

Ci siamo soffermati più volte sui motivi che potrebbero spingere un investitore ad investire in delle azioni con dividendi ad alto rendimento.

Queste garantiscono un reddito fisso costante, dal momento in cui le aziende distribuiscono una parte dei propri utili (i cosiddetti ‘’dividendi’’) ai propri azionisti.

Inoltre, generalmente le azioni con dividendi garantiscono rendimenti totali più elevati rispetto a quelli che ne sono sprovviste.

Ecco quindi i maggiori vantaggi recati dall’investire in questa tipologia di azioni, che sono infatti predilette da numerosi investitori.

Le 5 migliori azioni con dividendi ad alto rendimento secondo gli analisti di Forbes

Andiamo a vedere quali sono nello specifico. Forbes annovera nella sua lista diverse azioni e le prime cinque per rendimento sono le seguenti:

Texas Instrument Inc. (NXT) con un rendimento del 2,9%;

Lockheed Martin Corporation (LMC) con un rendimento del 2,7%;

Merck & Company Inc. (MRK) con un rendimento del 2,7%;

Air Products and Chemicals Inc. (APD) con un rendimento del 2,3%;

The Hershey Company (HSY) con un rendimento del 2,2%.

Ecco, quindi, le 5 migliori azioni con dividendi ad alto rendimento su cui investire in questo momento secondo la classifica stilata dagli analisti della nota rivista Forbes.

Si ricorda che quello riportato è soltanto il punto di vista di determinati analisti e non costituisce in alcun modo un invito ad investire in determinate azioni piuttosto che in altre.

