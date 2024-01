Le prossime due settimane saranno importanti in quanto daranno indicazioni su come potrebbe essere l’intero anno. A fine mese trarremo le prime conclusioni leggendo le previsioni del barometro di gennaio e inoltre andremo ad analizzare le chiusure di contrattazione mensile. In base a quali livelli di prezzo avverranno trarremo conclusioni fino a fine febbraio e poi marzo. Cosa manterrà intatto il trend rialzista di Wall Street?

L’anno tipico dei mercati e il 2024

Questo è il percorso campione ipotizzato per l’anno in corso

Previsto un andamento negativo fino al mese di maggio e poi la parte restante dell’anno tutta in salita.

L’anno tipico come letto nelle serie storiche dal 1898 ad oggi vede formare il minimo annuale nel primo trimestre e poi il massimo fra novembre e dicembre. Questo per gli anni con rendimento positivo come è atteso per il 2024. Quest’anno il minimo potrebbe invece formarsi a maggio e nel primo trimestre si potrebbe formare un massimo. Ecco perchè sarà importante la chiusura di gennaio in quanto ci darà indicazioni proprio in merito.

Se questa avverrà sopra i seguenti livelli, alla fine di febbraio andremo a fare un’ulteriore verifica:

Dow Jones

35.909

Nasdaq C.

14.057

S&P500

4.544.

Cosa manterrà intatto il trend rialzista di Wall Street? I livelli di prezzo di breve termine

La chiusura della seduta borsistica del giorno 17 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.266,67

Nasdaq C.

14.855,62

S&P500

4.739,21.

Per quanto riguarda il breve termine si continunao a osservare delle divergenze negative anche se la momento i prezzi continuano a disegnare swing rialzisti. Comunque, ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.248

Nasdaq C.

14.560

S&P500

4.699.

Vedremo cosa accadrà domani in chiusura di settimana e poi ci concentreremo sulla prossima. Siamo in momenti decisivi per il breve termine

