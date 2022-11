5 luoghi segreti che non si possono visitare e pieni di misteri di cui uno anche in Italia

Nella vita potrebbe esserci capitato di fare qualche viaggio particolare. Un borgo del sud Italia con qualche storia drammatica oppure un luogo infestato dai fantasmi. Miti e leggende sono spesso il motivo principale per cui intraprendiamo un viaggio. Ci sono, però, alcune destinazioni famose per essere impossibili da visitare.

In giro per il Mondo, infatti, ci sono luoghi che richiedono liste d’attesa lunghissime per essere visitati. In alcuni luoghi è addirittura vietato entrare perché troppo pericoloso o vietato dal governo. Questi luoghi esclusivi e remoti saranno inaccessibili ancora per molto tempo. Questo, però, ci rende solo più curiosi sulla loro storia.

5 luoghi segreti che non si possono visitare nel Mondo

Il primo è il Club 33, un circolo privato con diverse sedi all’interno dei parchi divertimento di Disneyland. Questo club è decisamente esclusivo, in quanto prevede un’iniziale tassa d’iscrizione di circa 65 mila dollari e una quota annuale di 20 mila. I soldi, però, non bastano per entrare in questo circolo d’élite.

Infatti, Club 33 ha una lista d’attesa lunghissima ed è praticamente impossibile entrarci se non si hanno delle referenze importanti. All’interno della sede potremo trovare arredamenti originali da film della Disney e servizi esclusivi.

Ci spostiamo ora in Brasile, più precisamente nell’Isola di Queimada Grande anch’essa parte dei 5 luoghi segreti che non si possono visitare nel Mondo. Mentre il Club 33 è un sogno per molti, questo luogo è un vero incubo.

Infatti, quest’isola è famosa per la quantità di serpenti presenti nel suo territorio. Si conta circa 1 serpente per metro quadro, tutti molto velenosi e pericolosi. Questo luogo è stato abitato per diversi anni da un solo abitante, il guardiano del faro. Al momento l’isola è aperta solo ed esclusivamente a studiosi.

Anche in Italia esiste un posto inaccessibile

Anche in Italia abbiamo un luogo inaccessibile che nasconde segreti di ogni tipo. Si tratta degli archivi vaticani, che contengono tutti i documenti più importanti e più antichi della Chiesa Cattolica. L’accesso è permesso solo agli studenti ritenuti idonei e desiderosi di esaminare un testo, che hanno presentato una richiesta formale. In ogni caso, è permesso consultare solamente documenti risalenti a prima del 1939.

L’Area 51

Infine, il luogo più inaccessibile del Mondo è sicuramente la famosa Area 51. Questa struttura è avvolta nel mistero, in quanto non si sa nulla sulla sua funzione. L’ipotesi più probabile è quella che in questa base vangano testate armi di vario genere. Questo, però, non ferma la fantasia delle persone, che hanno pensato alle teorie più disparate. Le più famose sono sicuramente quelle della presenza degli alieni e degli esperimenti sulla macchina del tempo.