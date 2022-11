È il nuovo trend per ciglia perfette, talmente belle da sembrare finte ma si applica solo il mascara

Sui social sta spopolando una nuova tendenza che promette occhi da cerbiatta, sguardo seducente e un effetto “ciglia finte” davvero favoloso. In questo periodo, il vero protagonista di stagione è il classico mascara. Uno dei cosmetici più famosi e amati dalle donne di tutti i tempi.

Dopo il successo delle “spider lashes”, ciglia lunghe e distanziate, arriva una novità che piace sempre di più alle giovanissime utenti di TikTok e non solo. È il nuovo trend per ciglia perfette e conta di conquistare molte donne grazie ai risultati sorprendenti.

La potenza del mascara, ecco come applicarlo secondo le tendenze del momento

A scalare le classifiche delle tendenze del momento è senz’altro il “mascara cocktailing”. In buona sostanza è una tecnica che permette di stratificare mascara con diverse qualità. Sfruttando le diverse finalità dei prodotti (ad esempio, aggiungere al mascara dall’effetto allungante, quello dall’effetto incurvante) si crea un risultato potenziato che regala alle ciglia una definizione pazzesca. Insomma, basterebbe applicare diverse tipologie di mascara ed il gioco è fatto. Attenzione, però, perché non è così semplice. Per esaltare il make up ed evitare un risultato pieno di grumi ed eccessi di prodotto bisogna seguire diverse regole.

È il nuovo trend per ciglia perfette ma bisogna ricordare alcune regole

Innanzitutto, bisogna scegliere almeno 3 tipologie di mascara differenti. Ad esempio, uno allungante, uno volumizzante e l’altro per la forma e la definizione. Poi, ricordare sempre di applicare il mascara partendo dalle radici e muovendosi verso l’esterno con dei movimenti a zig zag. Attenzione alla stratificazione. Per un risultato stratosferico (senza pasticci) bisognerà avere un po’ di pazienza e attendere i tempi di asciugatura della prima passata. Poi, passare alla seconda e poi alla terza con gli altri due prodotti. Infine, meglio usare questa tecnica solamente sulle ciglia superiori per evitare di appesantire troppo lo sguardo.

Lo scovolino è fondamentale

Per realizzare un mascara cocktailing di qualità, ovviamente bisogna scegliere con cura le tipologie di mascara. Fondamentale sarà non soltanto la funzionalità ma il tipo di scovolino. A tal proposito, meglio fare un ripasso degli scovolini a cui dobbiamo affidarci per un make up da capogiro.

Lo scovolino curvo regala una forma alle ciglia. Dunque, sarà perfetto per chi possiede delle ciglia che tendenzialmente vanno verso il basso. (In questo caso, un piegaciglia ci renderà la vita più semplice).

Lo scovolino a punta, oppure a cono è l’ideale per dare volume alle ciglia. Perfetto anche per colorare le ciglia più corte e che si trovano negli angoli interni dell’occhio.

Infine, lo scovolino a clessidra e quello a pettine sono due tipologie perfette per separare e definire le ciglia, una ad una. In questo modo lo sguardo si apre e gli occhi appariranno più grandi. Attenzione, se il mascara finisce o diventa troppo secco perché possiamo usarlo in tanti modi alternative davvero strepitosi.