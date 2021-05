I pomodori sono uno degli alimenti che non manca mai sulle nostre tavole. Questa verdura ricca di proprietà nutritive può essere infatti consumata in mille modi, tra cui nella buonissima caprese.

Ma ora che si avvicina l’estate e possiamo avere della verdura dal sapore eccezionale in tavola è il caso di capire come scegliere i migliori. Infatti, scegliere i pomodori più dolci e gustosi al supermercato sarà uno scherzo grazie a questi trucchi semplicissimi. Scopriamo subito come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un alimento che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole

Grazie alle loro sostanze nutritive i pomodori sono una di quelle verdure che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Si tratta, infatti, di un alimento poco calorico (20 kcal per cento grammi). Perfetto, quindi, per chi vuole rimanere in forma.

Inoltre, questo alimento, è una fonte importante di sali minerali e soprattutto di vitamina C. Validissimo alleato delle difese immunitarie. Riuscire, però, a scegliere i frutti giusti da portare in tavola non è sempre facile.

Al supermercato, infatti, è facile trovare alimenti a prima vista buonissimi ma che poi si rivelano acerbi o poco dolci. La scelta di un buon prodotto nel caso dei pomodori non è solamente un fatto di gusto ma anche di salute.

Acquistare un alimento non ancora maturo può indurre alla formazione di calcoli renali. Allo stesso modo un consumo eccessivo di pomodori acerbi può portare a nausea e a sonnolenza, a causa dei livelli di solanina presenti. Scopriamo allora come capire se i pomodori sono maturi e pronti per essere consumati.

Scegliere i pomodori più dolci e gustosi al supermercato sarà uno scherzo grazie a questi trucchi semplicissimi

Il primo modo per capire se i pomodori sono maturi è quasi scontato. Basta, infatti, prestare attenzione al colore, che deve essere di un rosso brillante.

Ovviamente questo fattore deve tener conto della tipologia di pomodoro consumato, essendo alcuni di questi alimenti di colorazione differente.

Un secondo trucco meno conosciuto è quello di strofinare il picciolo del frutto e sentirne l’odore. Se si sente l’aroma tipico del pomodoro allora questo sarà maturo.

Infine, è importante sapere che i pomodori possono maturare anche lontani dalla pianta. Ma non tutti quanti indiscriminatamente. Infatti, se si vuole scegliere dei frutti capaci poi di maturare in 3-4 giorni in casa, lontani dal frigorifero, è necessario controllarne la rosetta. Questa zona del frutto è quella opposta al picciolo e nel caso di un pomodoro capace di maturare deve essere rossa. Seguendo questi consigli sarà così possibile fare sempre gli ultimi acquisti e godere di verdure dolcissime.

Approfondimento

Avere un orto fertililissimo è facile grazie a questo suggerimento casalingo